冒充公安民警实施电信诈骗 宝鸡一老人险被骗走30万积蓄

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 近日，宝鸡市一名7旬老人张某接到一个声称是“武汉公安局民警”的电话，对方称张某涉嫌诈骗要对其进行通缉，并要求张某汇款。老人信以为真，带上所有存折前往银行汇款。宝鸡市反诈中心预警发现这一情况后，立即设法联系当事人进行劝阻，防止老人受骗。10月16日上午，78岁的老人张某将一面锦旗送到宝鸡市公安局刑侦支队民警手中，感谢民警。

记者了解到，10月12日9时30分，宝鸡市反诈中心预警发现：手机号码为1512994XXXX的用户长时间与诈骗分子进行通话，疑似正在受到诈骗。反诈中心接到预警后立即联系当事人，但当事人手机一直处于占线状态，反诈中心民警一边联系运营商查询联系其亲属，一边持续拨打当事人手机，终于在10点10分拨通了当事人张某手机。此时张某正在市区一快捷酒店内通过电话向电信诈骗嫌疑人汇报自己的银行存款数。为防止当事人被骗子蒙蔽，民警立即赶赴酒店对张某当面进行劝阻，后又护送张某回到家中。

民警经过询问得知张某于11日晚接到一个电话，对方声称自己是武汉市公安局民警，并称张某涉嫌诈骗要对其进行通缉，12日上午又打电话要求张某带上所有的存折单独去酒店开房进行“资金查验”，并要求张某不能声张，更不能告诉家人。张某对骗子的话深信不疑，匆匆忙忙的开好房间并准备按照骗子的指示去银行进行汇款，危急时刻被民警劝阻。民警经过细致耐心的宣传讲解，张某才恍然大悟。30万积蓄险些被骗子骗走，知道自己差点被人骗了，老人当即拉着民警的手说：“要不是你们，我这辈子的积蓄都要没了，太感谢你们了！”

据统计，今年以来，宝鸡市反诈中心共接收预警指令4000余条，劝阻拦截疑似被骗群众3000余人，为群众挽回经济损失1000余万元。

编辑： 王瑜