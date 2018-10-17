宝鸡西山农特产品展销火热 绿色生态产业助力脱贫攻坚

10月17日，在第五个国家扶贫日之际，宝鸡西山农特产品展销火热。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 10月17日，在第五个国家扶贫日之际，为期七天的宝鸡市西部山区第十二届农特产品展销会在宝鸡炎帝园广场开展，30多种特色农产品展销火热。“宝鸡西山农特产品”有力的带动了当地产业发展，助力西山贫困户脱贫。
宝鸡市西部山区位于秦岭北麓与陇山支脉的交错地带，包括宝鸡市陈仓区所辖的7个镇，130个行政村，总人口13.3万人，总面积1707平方公里。2005年宝鸡提出“突破西山”战略，成立宝鸡市西部山区工作委员会、宝鸡市西部山区建设委员会，西山的板块式扶贫加速推进。作为重点“扶贫特区”，它是宝鸡市脱贫攻坚战主战场之一。
宝鸡西山工委、建委提出了深入农业产业化发展，走生态化扶贫路子，发展绿色农业、有机产品，在大山深处布局绿色产业发展之路。目前，宝鸡西部山区已经形成了以苹果、核桃、花椒、肉牛、土猪、土鸡为重点的“三果三畜”六大支柱产业。
10月17日，在第五个国家扶贫日之际，宝鸡西山农特产品展销火热。
今年以来，宝鸡市西山工委、建委坚持以农民增收为核心，以加快主导产业稳定规模、提质增效，特色产业扩大规模、规范发展为重点，以建设“生态西山、绿色农业、有机产品”为目标，坚持“建基地、扶龙头、打品牌、联农户、助脱贫”产业发展思路，因地制宜、抢先发展，大力推动主导产业规模化、标准化、产业化、品牌化发展。年内，宝鸡西山共计新栽、改造核桃、苹果、花椒、中药材等经济林31892亩；新发展土（肉）鸡61万羽、生猪7208头、羊6277只、肉牛423头。围绕拓石柴胡、凤阁岭苹果、赤沙花椒、新街核桃、坪头、香泉旅游业等优势产业，扶持各镇在土蜂、土猪、土鸡、肉牛、花椒、苹果、核桃、柴胡等特色种养方面能带动贫困户增收的合作社、经济组织、龙头企业，夯实产业脱贫基础。在巩固好省级有机农业示范基地创建成果的同时，强化有机产品基地创建和有机产品申报工作，促进产业转型，提升有机产品的附加值。
目前，宝鸡西山已建成22个有机农业基地，年销售收入达7207万元，共计带动2681户贫困户脱贫。展销会在给宝鸡市民带来绿色无公害的特色农产品外，也给农户们搭建了一个展示自己产品的平台。
编辑： 王瑜
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