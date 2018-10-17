秋染中国·赏西安，百名老人华清宫打太极欢度重阳。

西部网讯（记者 贺桐）金秋送爽，丹桂飘香。今天（10月14日）是一年一度的重阳节，在这个充满温情和关爱的节日里，为倡导尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，华清宫景区联合陕西骏途旅行社开展“秋染中国·赏西安”系列活动之游唐韵华清·登醉美绣岭重阳节关爱老人登山活动。

重阳登高是自古以来的传统，金秋十月，骊山风光旖旎，漫山红叶，层林尽染，陕西省千名老人齐聚华清宫，共度温情重阳节，本次活动以“关怀老人”为主旨，倡导积极老龄化、健康老龄化理念。老人们在硕果累累的金秋十月，漫游骊山最美季节，欣赏骊山优美的自然风光，感受传统的孝德文化。

活动当日，更有百名老人在华清宫景区九龙湖畔表演了儒雅、舒缓的禅意太极。太极是老年人喜爱的健身运动，这次太极拳表演展示了我国传统武术的神韵，也充分体现了陕西省老年人热爱健身、积极向上的生活方式，进一步弘扬了中华民族尊老、敬老的传统美德。

除了精彩的太极表演外，本次活动，老年人们还在华清宫景区乐善亭广场进行了饮菊花茶、品重阳花糕、聆听古典乐器等传统习俗，感受领略中国非物质文化遗产的独特魅力。同时，华清宫景区还设立了“重阳祈愿墙”，上面密密麻麻的书写着游客们对家中老人的美好祝愿，以及对爱情、事业、生活的祝福。为方便老人观光游览，骏途网皇城观光巴士还特别提供旅游大巴，免费接送。

本次活动依托“秋染中国·赏西安”活动主旨，通过传承中华民族优秀传统文化，营造社会尊老敬老爱老助老的良好社会风气，在重阳节这天让长者感受来自华清宫的温暖，在景区营造了敬老爱老、孝养老人、奉献社会的美好氛围，让更多的老年游客朋友们感受更多的满足感和幸福感。