古城西安灰茫茫 是雾还是霾？

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 杨晗） 最近这几天，一早起来，古城西安的天空就是灰蒙蒙的，不少市民都在说难道是雾霾天来了吗？那到底是雾还是霾呢？我们来听听气象专家怎么说。
这几天的西安，在你的眼中是不是雾蒙蒙的呢？仿佛怎么看都看不到真面目，气象专家了，大家可以放心，这是雾不是霾。
西安市气象台首席预报员乔娟：“根据我们的气象站观测资料来看，今天早晨，西安全市普遍出现了雾的天气，能见度基本在2000米到3000米左右，到今天早上9点，相对湿度维持在80%以上，也就是全市大范围出现了雾。从观测上来看，这是一种湿的颗粒物，我们在气象上称之为雾，并不是大家认为的霾。”
那么为何这几天连续是这样的状况呢？到底雾和霾怎么区分呢？气象专家说，主要是由于最近西安的冷空气活动较少，不利于污染物的扩散而造成的。
乔娟：“霾的话一般湿度要在70%以下，全市近期一直没有冷空气的活动，而且风速普遍比较小，这种在我们气象上叫做静稳条件，这种静稳条件不利于空气污染物的扩散和清除，因为累积效应，造成今天整个能见度比较差。”
气象专家说，预计明天西安仍以多云为主，最低温11设施度，最高温19摄氏度。而19号到21号，西安会有弱冷空气，将出现小雨或阵雨，这会使这种情况好转一点，不过最高温也会下降到17摄氏度。虽然是雾不是霾，但大家出门还是要注意。
乔娟：“这种雾的出现还是对大家的呼吸道有影响的，早晨锻炼的时候建议大家晚出门，出门的话最好携带口罩。”
编辑： 王瑜
娱乐照片中，昆凌扎着马尾，头戴耳机，身穿黑色卫衣，认真的盯着前面的屏幕，侧颜精致温柔，气质佳。”“好有仙气的侧颜。”10-17
娱乐朱丽叶-比诺什是影史第一位也是唯一一位欧洲三大国际电影节大满贯影后10-17
娱乐中国担任本届电视节主宾国，通过集体推介、节目展映、主题论坛等活动展示中国影视行业最新发展，助力中国影视作品“出海”。10-17
娱乐“新郑是‘戏窝’，老百姓爱听戏、爱唱戏，市豫剧团上世纪就出名了，他们出演的《包公误》还被拍成电影了。”10-17
娱乐据悉，中国优秀动漫推介会由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中国国际电视总公司、央视动画有限公司承办。10-16
娱乐如摄影系的张艺谋、侯咏、顾长卫、吕乐，导演系的陈凯歌、李少红、夏钢、田壮壮、胡玫，美术系的霍建起、冯小宁、尹力……10-16
娱乐两人多次被网友偶遇拍到同框，却始终未承认过恋情，如今直接公布婚讯。10-16
娱乐在节目现场，胡玫导演亮相《我就是演员》担任飞行导演，仅一段其过往作品的简单介绍，就让现场的年轻观众集体发出赞叹声。10-15
娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
娱乐近日，在腾讯影业的发布会上，琼瑶宣布将与腾讯影业达成合作，共同开发《还珠格格》这个大IP。10-15
娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12