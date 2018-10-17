古城西安灰茫茫 是雾还是霾？

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 杨晗） 最近这几天，一早起来，古城西安的天空就是灰蒙蒙的，不少市民都在说难道是雾霾天来了吗？那到底是雾还是霾呢？我们来听听气象专家怎么说。

这几天的西安，在你的眼中是不是雾蒙蒙的呢？仿佛怎么看都看不到真面目，气象专家了，大家可以放心，这是雾不是霾。

西安市气象台首席预报员乔娟：“根据我们的气象站观测资料来看，今天早晨，西安全市普遍出现了雾的天气，能见度基本在2000米到3000米左右，到今天早上9点，相对湿度维持在80%以上，也就是全市大范围出现了雾。从观测上来看，这是一种湿的颗粒物，我们在气象上称之为雾，并不是大家认为的霾。”

那么为何这几天连续是这样的状况呢？到底雾和霾怎么区分呢？气象专家说，主要是由于最近西安的冷空气活动较少，不利于污染物的扩散而造成的。

乔娟：“霾的话一般湿度要在70%以下，全市近期一直没有冷空气的活动，而且风速普遍比较小，这种在我们气象上叫做静稳条件，这种静稳条件不利于空气污染物的扩散和清除，因为累积效应，造成今天整个能见度比较差。”

气象专家说，预计明天西安仍以多云为主，最低温11设施度，最高温19摄氏度。而19号到21号，西安会有弱冷空气，将出现小雨或阵雨，这会使这种情况好转一点，不过最高温也会下降到17摄氏度。虽然是雾不是霾，但大家出门还是要注意。

乔娟：“这种雾的出现还是对大家的呼吸道有影响的，早晨锻炼的时候建议大家晚出门，出门的话最好携带口罩。”

编辑： 王瑜