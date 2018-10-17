中国长寿之乡镇坪长寿宴发布 99道地方菜唇齿留香

中国长寿文化之乡•镇坪长寿宴发布，99道地方菜新鲜出炉。

与会人员现场品鉴长寿宴系列精品菜。

西部网讯（记者 马晴茹） 金秋十月爽，九九话重阳，日月两重归，相映地久长……今天（10月17日），正值中国传统节日重阳节，“中国长寿文化之乡•镇坪长寿宴发布会”在镇坪县曙坪镇举行。

在发布会上，镇坪县委书记罗万平介绍说，“中国·镇坪首届长寿文化高峰论坛”成功举办后，镇坪长寿老人和长寿文化吸引了国内外专家学者的广泛关注，镇坪长寿老人数量多、分布广，既离不开得天独厚的自然环境，更离不开独具镇坪特色的饮食文化，镇坪人摘山间百草而烹，就林间山珍而食，传承汇集形成了一道又一道独具镇坪特色的天然美食。

记者了解到，本次发布会共推出了九十九道长寿宴地方特色菜品，寓意长长久久、幸福长寿。重点推出了竹笋炖腊猪蹄、养生乌鸡汤、南江钱鱼、洋芋粑粑炒腊肉、长寿鸡蛋皮、清炒花椒叶、腊味拼盘、苦荞蜂蜜饼、天蒜土豆丝、和渣面面饭共十道精品菜。这些菜品的食材均产自镇坪，煎、炸、蒸、煮，爆、烤、烩、炖，做法各不相同，风格各异，每一道菜，都是独具镇坪特色的天然美食。

罗万平告诉记者，镇坪地处陕鄂渝三省交界处，是陕西的南大门，独特的区位优势使得长寿宴应运而生。打好生态旅游的总体战，对奋力建设美丽镇坪有着重要意义。“长寿宴上发布的十道精品菜，都取材自镇坪，是非常养生的。下一步，我们将进一步研究长寿和美食之间的联系，使镇坪的美食能走出镇坪，走出陕西，走向全国。”

在发布会前，与会嘉宾考察了镇坪富硒农产品展，品尝了镇坪地道特色小吃，观看了镇坪传统民俗表演，现场体验了镇坪长寿宴菜品制作过程，品鉴了长寿宴系列精品菜。与会人员表示，镇坪长寿宴推出的所有菜品食材新鲜、绿色健康，既保留了传统饮食文化习惯，又融入了现代美食文化元素，是镇坪长寿文化现象最生动、最直接的体现，让人唇齿留香，令人流连忘返。

同时发布会也受到埃塞俄比亚、赞比亚等外籍留学生的关注，他们品美食、看表演，热情参与相关活动，详细认真了解长寿文化，在异国他乡感受到了美食别具特色的魅力。

编辑： 王瑜