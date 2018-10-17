开发票不用再跑营业厅 西安秦华天然气启用电子发票

电子发票生成后，可在官网输入天然气卡号自行下载打印。
西部网讯（记者 彭芬）西部网记者了解到，西安秦华天然气公司电子发票于近日启用，居民客户购气缴费后可在营业厅电子发票打印终端自助打印或秦华天然气公司官网下载打印电子发票。
据悉，电子发票启用后，在秦华公司各营业厅缴费时可即时生成电子发票，在代售气网点缴费因系统对接需延时生成电子发票，手机在线缴费待写卡完成后生成电子发票。电子发票生成后可在营业厅电子发票打印终端自助打印或秦华天然气公司官网（www.qhgas.com）通过输入天然气卡号自行下载打印电子发票。
电子发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同，消费者可用于维权或报销，受票企业可作为正式的会计凭证入账。据秦华公司的工作人员介绍，目前电子发票开具能满足居民客户购气、补卡、换表缴费等业务，后期其他业务缴费也将开具电子发票。对于已开具电子发票的客户秦华公司不再提供纸质普通发票，对于需要增值税专票的客户秦华公司仍可提供。
截止目前，秦华所服务用户已达255万，除自有的14个营业厅外，客户还可在利安电超市、邮政驿站以及民生银行、建设银行、交通银行、光大银行、兴业银行等1000多个代售气网点和500余台西安银行ATM机购气缴费，同时可以通过西安银行微信公众号、西安银行手机银行进行在线缴费。
编辑： 彭芬
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