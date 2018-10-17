打赢“秦岭保卫战” 长安拆违复绿累计绿植超40万平方米

长安区颐德庄别墅违建项目进行复绿。

西部网讯（记者 李为涵）连日来，西安长安区全面推进违建拆除土地的复绿复耕和生态恢复工作，一处处新栽植的林木和返青的绿草，从山脚下向远处延伸，与秦岭苍翠的背景融为一体，成为秋季里最美的风景。今天（10月17日），长安区颐德庄、青华度假村等别墅项目已经全面完成复绿工程，云中漫步、路易山庄等项目已完成树木栽植，正进行种草等收尾工作。

记者了解到，颐德庄别墅违建项目位于长安东大街道，自9月9日启动拆除工作以来，指挥部挂图作战，正排工序，倒排工期，将工作任务细化到每一天，落实到具体人。9月13日，１６栋别墅已提前完成拆除任务，拆除面积13717.3平方米；9月30日完成覆土，累计覆土约38000立方米；后续复绿工作由城市管理局聘请专业绿化公司，全速推进。截至10月16日，项目复绿工作基本结束，进入补栽和养护阶段，累计复绿约3.46万平方米。

当前，秦岭违建别墅专项整治工作已经进入最后冲刺、全面决胜的关键时刻，长安区认真落实中央工作组和省市各项工作部署和要求，不断增强推进整治工作的责任感、使命感和紧迫感，以全覆盖、无禁区、零容忍的态度，加大工作力度，加快整治进度，切实扛起主体责任，突出重点、尽锐出战，依法依规坚决拆除各类违建，高标准完成拆除工作和生态恢复，按期全面完成整治任务，确保秦岭山青、水净、坡绿，真正还秦岭以宁静、和谐、美丽。

记者获悉，目前，长安区有力有序推进秦岭北麓违规建别墅问题专项整治，各项工作进展较快，取得了阶段性成效。截至10月16日，全区共拆除违建722宗、75.3万平方米，累计拆除违建别墅290栋365套、18万平方米。拆除项目的复绿也在全面跟进，群贤别业项目累计绿化种树5.8万平方米，颐德庄项目累计复绿3.5万平方米，15个别墅类项目累计植绿超过40万平方米。

编辑： 焦晓珊