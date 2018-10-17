APP上献爱心 临潼举办“互联网+社会扶贫”活动

“扶贫同享 小康同步 幸福同享”暨“互联网+社会扶贫”推广活动举办。
西部网讯（记者 刘望）10月17日，“扶贫同享 小康同步 幸福同享”暨“互联网+社会扶贫”推广活动在临潼区举办。活动通过系列扶贫故事展现、扶贫成果摄影展示、扶贫特色农产品展销、互联网+社会扶贫现场互动等形式，展示了近年来临潼干部群众在脱贫攻坚方面做出的努力。
活动在戏剧《赵红儒的脱贫致富路》中拉开帷幕，剧情以临潼区小金村村民赵红儒为原型，演绎了一个身残志坚的农民，在党和政府的关怀鼓舞下脱贫致富的故事。在之后的六个扶贫系列故事，全面展示了扶贫干部在精准扶贫工作中的用心用情用力的工作状态。观众观看现场播放的贫困户需求视频后，通过中国社会扶贫APP向贫困户献出自己的爱心。
在接下来的环节中，9家爱心企业对8个行政村及一所中学的扶贫项目进行了现场认领。8位脱贫户现场登台发表励志脱贫宣言，表达了自己对帮扶干部的感谢和勤劳致富的决心。50名志愿者代表上台进行了宣誓倡议，承诺用实际行动投身于打赢脱贫攻坚这场“硬战”。在现场活动结束后，15名扶贫志愿者随即前往斜口街道白鹿观村进行入户献爱心活动。
近年来，临潼全面完成了危房改造和易地扶贫搬迁任务；形成了以石榴、花椒、苗木、花卉、核桃为主导的“五大扶贫产业”，实现19个贫困村集体经济组织全覆盖；建档立卡贫困劳动力转移1606人，实现有就业意愿的贫困劳动力每户有一人稳定就业；全区1058名义务教育段贫困学生享受各项资助政策，实现了“零辍学”；在册贫困户家庭新农合及大病保险参保率达到100%。
编辑： 焦晓珊
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