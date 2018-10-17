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西安411、330路公交将于明日起缩线运行

时间：2018-10-17 16:09:00  来源：西部网-陕西新闻网  

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西安411、330路公交将于明日起缩线运行

记者从西安市公交总公司了解到，从2018年10月18日起，将对411路、330路（原高新草堂专线）进行缩线调整。提醒沿线需要出行的朋友提前规划路线，以免耽误行程。

西安公交411、330路10月18日起缩线运行。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市公交总公司了解到，从2018年10月18日起，西安411路、330路（原高新草堂专线）将进行缩线调整。沿线需要出行的朋友需提前规划路线，以免耽误行程。

411路缩小9个站点 终点至人才市场

缩线后，411路由西太路公交调度站发车，经西太路、西部大道、博士路、艺术大街、悦园路、锦业三路、唐延路、科技二路、高新路、科创路、白沙路、科技路、太白南路、南二环至人才市场。

411路将不再行经南二环·含光路口、省政务大厅、南二环长安路立交、文艺路南口、赛格电脑城、铁一局医院、西部家具城、武警医院、沙坡9个站点。

缩线后411路线路长17.1公里，首班：6:30，末班：24:00。实行无人售票空调车投币两元可刷卡票制。

西安公交411、330路10月18日起缩线运行

330路（原高新草堂专线）缩线至产业园公交调度站

330路缩线后由草堂科技产业基地发车，经环山路（107省道）、213县道、西太路、西部大道至产业园公交调度站。

取消比亚迪、比亚迪东门、比亚迪路北口、丈八七路南段、丈八六路南段、丈八五路南段、丈八四路南段、丈八三路南段、丈八二路南段、中兴通讯、南三环、锦业路、省游泳中心、体育训练中心、科技六路中段、旺座现代城、高新一中高中部、枫叶苑、科技二路中段、高新一中、高新路、亚美大厦、玫瑰大楼、沣惠南路、枫叶新都市等25个站点。

缩线后线路全长27公里，草堂首班8：00，末班19：30；产业园首班6：30，末班18：00。实行无人售票空调车投币两元可刷卡票制。

编辑： 焦晓珊

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