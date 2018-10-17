大学宿舍也能作为经营场所 西安工商服务大学生创业

西安工商部门2018年新登记市场主体超36万户。

西部网讯（记者 张棋）10月17日上午，记者从西安市工商局获悉，西安市2018年新登记市场主体已突破360000户，西安市鄠邑区市场监督管理局向陕西奇凡拓展训练有限公司法定代表人樊超颁发了全市今年新登记的第360000户市场主体营业执照。

陕西奇凡拓展训练有限公司位于秦岭北麓鄠邑区，是由90后退伍军人和大学毕业生共同创立的。近年来，为了激发众多大学生创业创新热情，西安市工商局印制了大学生创业政策解读、创业帮助手册等宣传资料，通过“宣讲团进高校”、“创业咨询流动课堂”活动向有创业意向的大学生发放；开设“大学生创业”专栏，解读商事制度改革、一证多址、五证合一、一照一码等政策举措，精准推送企业登记注册流程、全程电子化申报、年报制度、企业信用信息公示相关知识。

据了解，今年以来，全市工商和市场监管系统先后到西安工程大学等20余所大专院校，创新开展了“西安工商助力双创校园行”活动，现场为大学生办理执照，还组织了一批业务骨干先后深入上海交通大学等外地高等院校，为在校大学生开展异地办照活动。另外，市工商局突破商事登记制度改革政策“天花板”，将在校大学生居住的宿舍、公寓作为经营场所，仅凭身份证就可以办理个体执照。

2018年以来，西安市工商局紧扣营商环境提升年主题，为全市市场主体发展增添强劲动力。截止10月16日，2018年全市新登记市场主体已达360482户，平均每个工作日新登记市场主体1672户。其中，私营企业95126户，内资企业4070户，外资企业487户，个体工商户259858户，农民专业合作社941户。

编辑： 沈晓芳