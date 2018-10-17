拒绝经营假药劣药 陕西90余家药品零售企业签署承诺书

拒绝经营假药劣药，陕西90余家企业签署承诺书。
西部网讯（记者 刘望）“我们将严格按照《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等法律法规的要求，从具有合法资质的企业进货，绝不非法购进，不经营假冒伪劣药品，严把药品进货渠道，确保药品质量……”陕西90余家药品零售企业集体同声宣誓并签署了自律承诺书。
10月16日，由西安市食药监局主办，陕西省药品零售行业协会承办的陕西省药品零售行业自律大会在西安召开。大会现场还进行了陕西省“执业药师安全用药辩论赛”的初赛。
“作为药品零售企业，有责任同时也有义务严格把控药品质量，拒绝经营假冒伪劣药品，让市民能买到放心药。”陕西省药品零售协会会长张兴向记者介绍，“省药品零售协会成立三年来，得到了药品零售企业的大力支持与认可，目前，协会拥有成员单位90余家，药品零售门店达到9600余家，基本涵盖了陕西省的药品零售企业。”
张兴表示，药品零售企业直接面对消费者，它的经营规范直接关系到人民群众的健康，行业协会除了为企业搭建沟通的平台，同时也积极推进落实企业的主体责任，让零售企业加强自身监管，不断规范行业行为，保证百姓买到放心药。
辩论环节，辩手们就“要不要优先推荐通过一致性评价的药品”“ 疫苗该打不该打”“ 养生保健和预防疾病”“处方权、处方药和患者的权利”等辩题进行了辩论。
据协会秘书长李士威介绍，陕西省“执业药师安全用药辩论赛”在全省各地市分赛场都将陆续开展，全省的决赛计划在春节前举办。
编辑： 焦晓珊
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