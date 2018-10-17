陕西已有591万余人实现脱贫 今年计划23个贫困县摘帽

10月17日是全国第五个扶贫日，陕西省政府新闻办举行新闻发布会。

陕西省扶贫开发办公室总规划师杨向岭介绍陕西脱贫攻坚工作情况。

西部网讯（记者 彭芬）“全省贫困人口由2011年底的775万人减少到2017年底的183.27万人，591.73万人实现脱贫；贫困发生率由28.02%下降到7.54%，下降20.48个百分点，2017年首批4个贫困县实现脱贫摘帽；今年我省计划实现23个贫困县摘帽、101万人脱贫。”今天（10月17日）是全国第五个扶贫日，在陕西省政府新闻办举行的新闻发布会上，省扶贫开发办公室总规划师杨向岭介绍了我省脱贫攻坚工作的总体进展和下一步工作打算。

“3+X”帮扶体系成效明显 陕西大扶贫格局更加完善

杨向岭说，党的十八大以来，我省坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，政治站位进一步提升，精准方略进一步落实，治本措施成效初显，攻坚重点进一步突出，大扶贫格局更加完善，保障措施坚强有力，脱贫攻坚取得了决定性进展。

据介绍，陕西建立了逐年增长的财政资金保障机制，在去年省级投入增加近一番的基础上，今年又增加了30%，已安排资金达30亿元，并重点向深度贫困地区倾斜。在治本方面，多措并举推进产业扶贫，持续拓宽就业扶贫渠道，着力激发贫困户内生动力。在攻坚方面，聚焦深度贫困攻坚，强化基础设施建设，加大革命老区脱贫攻坚力度。目前，“3+X”帮扶体系成效明显，苏陕扶贫协作持续深化，社会扶贫深入开展。

杨向岭表示，下一步，陕西将紧扣目标任务干，照着标准做，对着问题改，扭住重点抓，结合实际创，把握规律谋，夯实基础推。确保到2020年，现行标准下183.27万农村贫困人口实现脱贫，52个贫困县全部摘帽。在完成今年脱贫任务的基础上，2019年脱贫63.5万人、29个贫困县摘帽；2020年脱贫18.07万人，巩固脱贫成果，为乡村振兴打好基础。

省委高教工委副书记陈乃霞介绍校地“双百工程”结对帮扶工作开展情况。

校地携手并行 “双百工程”今年开展各类帮扶810项

去年4月，在前期高校参加“两联一包”等工作的基础上，省委、省政府作出了103所高校结对帮扶96个有扶贫任务县区的“双百工程”部署安排。发布会上，陕西省委高教工委副书记陈乃霞介绍了我省校地“双百工程”结对帮扶工作开展情况。

陈乃霞表示，陕西“双百工程”聚焦深度贫困，着力开展深度贫困地区联帮联扶；提高帮扶质量，开展示范基地和实体项目提升工程；完善考核体系，促进校地携手并行；聚焦能力提升，开展帮扶干部业务培训；挥团学力量，创新扶志扶智工作。今年以来，开展各类帮扶810项，其中智力帮扶22项、教育帮扶273项、科技帮扶93项、人才帮扶52项、信息帮扶20项、文化帮扶65项、民生帮扶163项、志愿帮扶122项，新增产学研一体化示范基地和实体项目14个，各高校直接投入帮扶资金1700余万元，协调帮扶资金6000余万元，为助力全省脱贫攻坚发挥了积极作用。

省卫计委医政医管局局长安海燕介绍医疗卫生帮扶工作情况。

构建医疗卫生帮扶“四大体系” 超半数县区县域内就诊率达90%

陕西省卫计委医政医管局局长安海燕表示，我省建立起以医院对口帮扶、医联体帮扶、服务保障帮扶、精准结对帮扶“四大体系”为重点的医疗卫生帮扶体系。通过加强组织领导，解决“谁来帮”的问题，坚持精准施策，解决“怎么帮”的问题，强化督查考核，解决“帮得实”问题，全面提升贫困地区医疗卫生服务能力，让贫困群众在家门口享受到优质医疗服务。

安海燕说，三年来，全省共组派8300多名医务人员，手术1.82万例，新建特色专科194个，开展新技术新项目1179个，培训临床骨干医师1571人次，远程医疗会诊2.32万多例。共有78家县（区）综合医院通过二级甲等医院等级评（复）审，30万人口以上的县区综合医院全部达到二甲医院标准，2个县级医院按照三级医院管理，超过半数的县区县域内就诊率达到90%。全省优质医疗资源不断下沉、基层医疗机构能力不断提升，为健康扶贫及全省脱贫攻坚做出了积极贡献。

省国资委副巡视员张黎介绍国企合力团工作情况。

9个国企合力团计对接项目123个 带动15963户贫困户

2017年5月，省国资委成立了助力脱贫攻坚领导小组和5个职能工作组，动员99户中省企业组建了9个合力团，结对帮扶除西安市外的9个地市的55个国定贫困县。发布会上，陕西省国资委副巡视员张黎介绍了国企合力团工作情况。

张黎表示，合力团通过建立健全体制机制，夯实主体责任，因地制宜、科学布局，创新模式、聚力攻坚，强化督导、加强考核，开展了一系列富有特色的工作，在产业扶贫、就业扶贫等方面取得了显著成效。截至9月底，9个合力团共计对接项目123个。其中：开工项目85个，部分建成投产项目26个，建成投产项目38个。已投资金额79.4亿元、部分建成项目投资金额8.3亿元、建成项目投资金额5.2亿元。已带动就业人数23563人、带动贫困户15963户。

省工商业联合会副巡视员张志敏介绍陕西省“万企帮万村”精准扶贫行动情况。

超5000家民企参与帮扶 投资项目数量居全国第一方阵

2015年底，全国工商联牵头在全国发起了“万企帮万村”精准扶贫行动。陕西省工商业联合会副巡视员张志敏表示，我省各级工商联组织和广大民营企业积极响应，无论是企业参与数量还是投资的项目数量，在全国一直位居第一方阵。

张志敏表示，我省民营企业根据自身优势和特点，用心、用情、用力帮扶，追求企业发展和贫困群众脱贫双赢。形成了产业扶贫重带、就业扶贫重帮、智力扶贫重育、捐赠扶贫重弱等模式。截至目前，我省已有近5675家企业参与帮扶，帮扶贫困村近6777个，涉及贫困人口71万多人，企业积极参与脱贫攻坚的态势已经形成。

编辑： 彭芬