西北大学迎校友回归共建大西安 送上373亿"大礼包"

“梦回长安——百万校友回归”西北大学专场活动共签约落地项目21个，投资373.06亿元。摄影 马骞

王永康为中科院院士、西大地质学系教授张国伟、舒德干、张宏福颁发西安市政府科技顾问聘书。摄影 马骞

西部网讯（记者 彭芬）近日，西北大学喜讯连连，10月15日刚刚度过了116岁生日，10月16日又迎来了各地校友回归。在当天举行的“梦回长安——百万校友回归”西北大学专场活动中，共签约落地项目21个，投资373.06亿元。

相融共生共同成长 西安与西大愿为最佳伙伴

陕西省委常委、西安市委书记王永康出席并讲话。他说，西安与西大相融共生、共同成长；西大名师荟萃、朝气蓬勃、学术昌盛，为地方经济社会发展贡献巨大。大西安的发展机遇也是西大和校友的机遇，西安愿与西大及各位校友成为最佳伙伴。王永康说，西安将全力支持西大“双一流”和“一带一路高水平大学”建设，全力支持广大校友回归投资西安。

西北大学党委书记王亚杰在讲话中指出，西北大学依托区域丰富的人文和自然资源，扎根西北、放眼世界、创新知识、传承文明，与国家、与陕西、与西安命运相连、休戚与共。此次活动将进一步推动西安、西大和校友构建紧密的终身命运共同体，西北大学将继续服务地方经济社会发展，引领广大学子、校友，汇聚更多优质资源，全面投身大西安建设，助推大西安追赶超越再加速。

西北大学校长郭立宏代表学校发表校友回归振兴大西安倡议。他说，西北大学作为一所在西安土生土长的高校，有责任、有义务为大西安的建设发展贡献力量。他指出，校友是学校建设最为可靠的支撑后盾，是城市发展最具活力的人才力量，希望校友持续关注支持母校和西安发展，优先选择到西安创新创业，积极参与支持学校及西安的各项发展，为助推大西安追赶超越再加速贡献出磅礴力量。

王永康和王亚杰为西北大学校友经济总部揭牌。摄影 马骞

上官吉庆和郭立宏共同为双创学院揭牌。摄影 马骞

签约仪式结束后举行了校友代表座谈会。摄影 马骞

全面深化校地合作 聚集西大校友共建大西安

在当天举行的“梦回长安——百万校友回归”西北大学专场活动中，共签约落地项目21个，投资373.06亿元。

据悉，此次签约项目涉及军民融合、现代生物、金融、现代农业、医美、考古、新能源、古DNA研究、文创产业等，涵盖校友企业家直接投资、科技成果转化、在校生创新创业三个板块，充分体现了西北大学的学科特色和校友企业的发展优势。

会上，王永康为中科院院士、西北大学地质学系教授张国伟、舒德干、张宏福颁发西安市政府科技顾问聘书。西北大学校友经济总部、双创学院、校友企业家联盟揭牌。

签约仪式结束后举行了校友代表座谈会。西安市市长上官吉庆在座谈会上指出，西安以拥有西大而自豪，以拥有西大校友而荣幸。他要求相关部门要积极对接、主动服务，当好金牌“店小二”，提供“五星级服务”，全力支持西大发展，着力解决好项目推进过程中的难题，让广大校友安心发展、放心经营、专心创业、舒心生活。

编辑： 彭芬