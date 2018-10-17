200多米断头路却要绕行半小时 西安这三条路年内将打通

西部网讯 （记者 周到）“航天西路超期建设为何还没打通？”“凤城四路上都是土堆，什么时候才能修完？”“老二环规划路西段400米断头路何时完工？”……明明只有几百米的距离，出行却要绕一大圈，几年修不通的断头路让不少西安市民头疼不已。

近日，西部网民生热线栏目接到了大量有关西安断头路的咨询信息，涉及未央、长安、曲江、航天等多条道路。其中，老二环规划路（朱宏路至明光路）、航天西路（航天中路-东长安街）、曲江曲黄路等断头路明确将在今年年内打通，樱花二路、经九路、凤城四路等也有了明确的完工时间。

未央区

老二环规划路西段断头路何时能通车？

力争年底前完工

“老二环规划路朱宏路到明光路段为何迟迟不能通车？”西安未央区阳光北郡小区业主杨先生反映了老二环规划路断头路问题。

杨先生说， 老二环规划路已经施工很久，北二环至朱宏路段已于2017年11月打通，只剩下了阳光北郡小区北门朱宏路至明光路的400多米断头路。

“因为断头路打不通，业主想上二环只能绕远路，小区门前乱糟糟的，看着也很糟心。”杨先生希望能有一个确切的打通时间。

对此，未央区委督查室给予回复，老二环规划路（北二环至明光路段）全长约1300米，由大兴未央管委会自主实施道路征迁及建设工作。目前，该路北二环至朱宏路段已建成通车，朱宏路至明光路以东约600米路段已基本建成，仅剩明光路西侧约400米路段因涉及枣园村的征迁问题而未打通。

10月16日，西部网记者又就此事咨询了大兴新区未央管委会。工作人员回复称，枣园村拆迁已经协调问题不大，现在面临的问题是土方量较大，施工任务较重。“但年底前完工是硬任务，我们力争年底前通车。”

航天基地

说好8月底完工 航天西路为何至今未打通？

计划11月底前竣工

“航天西路（东长安街-航天中路段）之前说是8月底完工，为何到现在还没有打通？”10月11日，网友“绪刚观天”反映，西安航天基地航天西路存在超期施工问题。“打通断头路本是民生工程，近年来，航天周边新建小区林立，航天西路迟迟不竣工，业主出行很不方便。”

为此，西部网记者联系到了西安航天基地管委会。

航天基地管委会网信办回复称，航天西路（航天中路-东长安街）项目原计划于8月底通车，但因前期雨季连续降水、人行道设计方案变更、多种建筑原材料紧缺等多方面因素影响，导致工期延误，现计划11月底前竣工。

此外，为了方便周边小区居民出行，航天西路已于8月完成了机动车道施工，并已对行人和车辆开放使用。

曲江新区

家门口200米断头路 居民绕行多走半个小时

计划11月15日前通车

“曲黄路200多米断头路一直不施工，业主出行只能绕行，不知道什么时候才能通行？”近日，多名曲江铁建国际城曦园业主向记者反映小区北门的断头路问题。

“小区北门离我们学区的曲江二小只有几百米，如果路通的话走过去也才10分钟，现在每天上学要绕行至三环，要走三四十分钟。”业主刘先生说，三环车多，孩子上下学比较危险，“另外，工程一直是停工状态，真的给孩子上学造成了麻烦。”

对此，曲江新区信办回复，曲黄路岳家寨一路未修建部分目前正在进行土方清运工作，计划今年11月15日前修建完成，开放通车。

长安区

樱花二路断头路什么时候能够贯通？

2019年完成道路建设

“长安樱花二路修了多少年，一直都修不通，每年都说正在规划。”长安区市民孙女士反映说，去年长安和雁塔多条断头路贯通，为市民带来极大便捷，两区交汇处的樱花二路路面宽阔，却不能贯通，真的非常可惜。

孙女士说，打通樱花二路能改善整个片区的交通拥堵问题，也能促进长安片区的发展。“希望政府2018年给给力，加快解决樱花二路贯通，为市民再办实事。”

为此，长安区建设局给予回复，樱花二路全长2300米，东段1150米已经通车。因西段有130米位于郭杜街道西五桥村，现正在征地拆迁；810米位于雁塔区电子城街道翟家堡村，现尚未移交我区，导致该路无法贯通。

长安区建设局已请示西安市建委将樱花二路段列入西安市2018年重点前期项目，建设周期为2018至2019年，今年由两个区分别完成道路红线范围的征地和拆迁工作，2019年完成道路建设。

曲江大明宫遗址保护区

经九路和凤城四路何时能打通？

计划2019年完工

“凤城四路上都是土堆，什么时候才能修完？”西安恒大帝景小区业主秦先生说，小区附近的经九路和凤城四路迟迟未能开通，诸多小区业主出行不便。“凤城四路往西就300米的断头路，都停工一年了还没动静。”

为此，曲江新区网信办回复称：经九路（凤城二路-凤城五路）段、凤城四路（御井路-红旗专用线-太华路）段均为大明宫保护办自建道路。

经九路凤城四路至凤城五路段已通车，凤城二路至凤城四路段正在进行施工，由于凤城四路路口土堆影响施工，大明宫保护办正积极协调进行黄土清运工作。该段道路预计于2019年5月修建完成。

凤城四路以红旗专用线为界，分为两个标段。御井路至经九路段施工单位加紧工期，但是由于马上进入“冬防期”，预计今年内无法完工，现协调施工单位于“冬防期”前争取抢出一部分主道，在停工期间暂时放行，供小区业主临时通行。红旗专用线至太华路段计划工期为2019年10月底完工。

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编辑： 沈晓芳