重阳节缅怀先祖，海内外儿女聚陕西恭祭轩辕黄帝。

“中华文化四海行·走进陕西”活动代表敬献花篮。

西部网讯（记者 刘望）10月17日上午，戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝典礼在黄帝陵人文初祖殿前举行。“中华文化四海行—走进陕西”活动代表，全国书画艺术界代表，陕西省、延安市相关部门代表，友好县区代表及黄陵县守陵儿女代表参加祭拜。

本次恭祭以改革开放四十年中国特色社会主义现代化建设取得的辉煌成就和中华文化创新发展成果告慰始祖，缅怀始祖功德，传承和弘扬中华优秀传统文化，展示民族文化魅力，以期激发中华儿女尊祖爱国、团结拼搏、改革创新的精神动力。

上午9时50分，恭祭典礼正式开始，击鼓九嗵，鸣钟九响，寓意九九重阳，九九归一，九州和谐。随后，金号三匝、大铜三发、大乐三吹、细乐三奏，鼓乐齐鸣。

“中华文化四海行·走进陕西”活动主办单位和33个地方文史研究馆代表敬献花篮。海内外书法名家黄帝陵创作笔会代表、延安市当地政企代表和黄陵县守陵代表敬献花篮。相关代表为始祖轩辕黄帝敬献祭品、敬上高香、敬奠祭酒。参加祭拜活动的社会各界人士向始祖轩辕黄帝三鞠躬表达敬意。

国务院参事室党组成员、副主任赵冰代表“中华文化四海行—走进陕西”活动组委会开章恭读了祭文。陕西省黄帝陵文化园区管委会副主任、黄陵县县长高勇代表黄陵守陵儿女开章恭读了祭文。

乐舞告祭将恭祭典礼推向高潮，先民祭祖、桑蚕初织、顶礼膜拜三部分乐舞告祭气势恢宏，展示了“先民”们在这里渔猎劳作、繁衍生息的生活景象，开启中华农耕文明礼仪场面的华美画卷，表达了中华民族崇敬先祖的传统美德，寄托着华夏儿女对民族复兴与和谐进步的良好祝愿。

祭礼告成后，全体参祭人员瞻仰轩辕殿、拜谒了黄帝陵。

戊戌年重阳恭祭轩辕黄帝文

岁在戊戌，节序重阳，由国务院参事室、中央文史研究馆、陕西省人民政府主办之“中华文化四海行·走进陕西”一行百馀耆英，谨具鲜花清醴之仪，致祭于轩辕黄帝之陵曰：

赫赫黄帝，人文始祖。修德振兵，揆文奋武。区划九州，植艺五谷。百姓资生，四岳是辅。华夏肇兴，文明启曙。奕叶余烈，世荐鼎俎。德被万方，功彪千古。

暨乎虞夏，至于汉唐。中华文化，源远流长。民族史诗，荡气回肠。近代时局，风雨苍黄。列强侵侮，兄弟阋墙。旭日东升，五星绽芒。内赈贫弱，外御虎狼。拯危济困，图存救亡。披荆斩棘，艰辛备尝。兴利除弊，夙夜不遑。再造盛世，重铸辉煌。

改革开放，其道大明。宏图远谟，高屋建瓴。一带一路，合作共赢。同心同德，众志成城。治国理政，修齐治平。文化自信，本固邦宁。超越创新，日夜兼程。敬始慎终，持之以恒。家室殷富，国库充盈。功成弗居，民无能名。不忘初心，砥砺前行。

桥山巍巍，古柏莽莽。嗟我初祖，万世景仰。功高日月，名垂天壤。开枝散叶，发荣滋长。中华复兴，民族梦想。德孚天祐，其应若响。大礼斯毕，伏惟尚飨！

黄陵守陵儿女祭黄帝文

惟公元二零一八年十月十七日，岁序戊戌，节届重阳。桥山凝翠，圣地生辉。“中华文化四海行——走进陕西”活动代表团、全国书法名家、海内外知名人士、省市相关部门代表、友好县区、兄弟县区代表及黄陵县守陵儿女代表等，谨以诚敬之心，芳华雅乐之仪，恭祭於吾中华民族人文初祖轩辕黄帝之陵曰：

煌煌吾祖，功冠宇寰。奠基华夏，大哉乾元。教民稼穑，植桑养蚕。选贤任能，礼乐调弦。万邦和衷，日月经天。采铜铸鼎，龙驭桥山。肇五千年文明源远流长，唯有我先。创九万里神州伟业垂功，国脉绵延。

承继祖德，代有英贤。今逢盛世，时代新篇。举旗引航，惩腐肃贪。治国理政，河清海晏。牢记使命，砥砺向前。祖国一统，民众切盼。忆四十载改革风云激荡，披艰履险。聚亿万众初心奋发图强，复兴梦圆。

桥山苍苍，沮水潺潺。龙乡儿女，重任在肩。乡村振兴，催马扬鞭。文化公园，启程鼓帆。追赶超越，捷报频传。全面小康，矢志攻坚。擎一柱香祭慰轩辕始祖，血脉相连。愿十数亿华裔余荫共享，永祀圣颜。

大礼告成，伏惟尚飨。

编辑： 肖昌希