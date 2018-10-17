陕西多种进口抗癌药品价格降低 惠及万千患者

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）近日，陕西省多种进口抗癌药降价，并且还陆续纳入医保报销范畴，这对于癌症患者家庭来说的确是一个好消息。那么，抗癌药缘何降价？能给患者带来怎样具体的实惠？现在政策落实情况又是怎么样呢？来看记者的调查采访。

9月19日上午，在陕西省肿瘤医院乳腺癌病区，55岁的西安临潼居民李新红正在输液，输的药是赫赛汀，专门针对乳腺癌患者的一种靶向药。

患者李新红：“8月份纳入医保以后，我们个人才掏两千多块钱，不到三千块钱。”

乳腺癌靶向药赫赛汀在降价之前是22000元一支，一般患者做完手术以及放化疗之后，需要做长达一年的靶向药治疗，21天一支赫赛汀，一共要注射16到18支。也就是说，在没有降价之前，一个疗程的赫赛汀需要约37万元。而通过降价，如今一支赫赛汀价格降到了7200多元，城镇职工医保报销后是2800多元，一个疗程下来，也就是不到五万元，比之前少了30多万元。李新红告诉记者，她的一个同事陈女士前两年也患了同样的病，当时医生建议注射赫赛汀，但是考虑到高昂的费用，陈女士放弃了，如今价格降下来了，但已经错过了靶向药的最佳使用期。

患者李新红：“当时打下来得30万，是自费的，她掏不起，她就放弃了。”

9月20日，在西安交通大学第二附属医院的肿瘤科住院部，记者见到了36岁的癌症患者红果，十年前刚发现癌症的时候，当时还没有生物靶向药可用，2012年癌症复发，她开始使用生物靶向药，但高昂的价格让家庭背上了沉重的负担。

红果：“当时贝伐单抗3支下来，我21天打一次，当时要17000元多，现在只要几千块钱。”

红果告诉记者，十年来，正是因为生物靶向药的效果很好，她的癌症才一直都没有扩散，最近抗癌药降价并且纳入医保让她感觉减轻了很大负担。过去，人们常常谈癌色变，很多人以为仅有手术、放疗、化疗等疗法，且病情不可控制；然而，这都是认识上的误区，近几年来，越来越多的案例证明，其实许多癌症可防可控可治，将癌症作为慢性病的观念也逐渐深入人心。

西安交通大学第二附属医院肿瘤病院常务副院长、博士生导师张淑群：“靶向治疗是精准治疗里最重要的一部分，它相对来说一般使用方便，靶向用药大多数是口服药为主，患者取上一盒药回家口服就行了，一使用方便，第二个副作用小，而且还疗效好。”

虽然效果好，但由于靶向药多为进口药，药品前期研发成本很高，价格很贵，因此，以前的时候，很多人只能望而止步，忍痛放弃。

陕西省肿瘤医院乳腺科副主任医师邓智平：“后期随访中间发现，系统接受治疗的患者还是比较获益的，中间中断治疗以后复发风险还是比较高的。”

张淑群：“在没有降价之前，我们做过一个临床研究，对比我们的一组患者和国外的患者治疗的一致性，光一个乳腺癌的靶向用药，国外凡是her-2阳性的，能用到靶向治疗达到100%，但是我们只有不到60%的患者。我们又深层次分析了为什么40%的患者没有用到靶向治疗，最后一问大多数都是因为经济原因。”

从今年5月1日开始，我国对进口抗癌药实现零关税，增值税政策也进行调整，越来越多的抗癌药进入国家医保谈判目录。

记者了解到，截止今年9月底前，陕西省共有49种进口抗癌药品价格降低，平均降幅为12.85%。按陕西省2017年采购量估算，此次降价，每年可减少药费支出900多万元。此外，陕西省还将联合山西、内蒙古、辽宁、吉林等14个省（区），对国家公布的抗癌药品清单中的进口抗癌药品（不含国家谈判药品），共同开展专项议价采购，充分利用省际联盟的规模和技术优势，进一步促使进口抗癌药品价格合理回归，减轻患者负担。议价工作计划在10月底前完成并统一挂网执行。

近日，在走访了多家公立医院后记者发现，随着促进抗癌药降价系列新政的稳步推进，癌症患者的经济负担正在逐步减轻，敢用药、用得起药，让他们在与病魔抗争的路上更有信心。

患者赵女士：“希望这个药降到感冒药一样，平价药一样，老百姓都能接受。”

患者张女士：“多给我们降点，让我们能接受就行。”

采访中一些医生和患者还建议，国外疗效很好的新药国家也应该尽快进口，并纳入医保，让更多的患者可以及时用上救命药。

红果：“我们这儿的病人都非常希望这种药（PDL1），能用到我们治疗中，但这个药太贵了，一支几万块钱，希望这个药能早日进入医保。”

张淑群：“我们国家和国外一个最大的差距在于，国外有一些新的靶向药上市之后，五六年以后才能在中国上市，在中国刚上市以后，价钱也是比较贵的。比如现在的PD1、PDL1，比方说肺癌的用药奥西替尼，现在还是比较贵的用药，我们现在降价的只是一代TKI，这个是三代TKI，现在比较贵，但是据我所知国家已经把它纳入第二批医保谈判目录。”

记者了解到，如今在陕西省，多种抗癌药已经纳入医保和新农合住院报销的范畴，不过，在具体实施中还出现了一些新的情况。

患者孙女士：“人家医保，药拿到手支付2800元左右，居民医保支付3500元左右，像我合疗得支付7200元左右。我希望合疗也能报，因为我们农民毕竟收入少。”

针对新农合患者门诊使用抗癌药无法报销的情况，记者联系了陕西省卫计委，工作人员表示，新农合和社保相关部门正在进行机构改革，成立医疗保障局，不方便接受采访。而记者了解到，今年8月初的时候，《陕西省改革完善仿制药供应保障及使用政策工作方案》已经出台，鼓励陕西省药企开展仿制药的研发，政府将在研发、流通、税收等方面给予政策优惠，从根本上提高药品的可及性，在实现对部分进口抗癌药临床替代的同时，缓解进口药短缺的困境，减轻居民就医负担。

张淑群：“我们这里也正在进行几种仿制药物的临床观察，三期临床研究，我们发现国内的仿制药，因为我们做的是国内的仿制药和原研药的疗效的头对头的对比研究，虽然目前为止是双盲研究，但是我们发现疗效也是非常好的。当然如果有很好的疗效，国内的药肯定比进口药便宜，对于我们来说，我们更希望给患者用上疗效又好又便宜的国内的仿制药。”

抗癌药降价，对广大患者来说，无疑是一件大好事，目前政策虽然已经取得一定效果，但实施过程中还需要更加完善，让患者能够真正地用得上、用得起抗癌药。

编辑： 辛超