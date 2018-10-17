热线回声|身高差一厘米 宝鸡师范生终于拿到教师资格证

10月16日，17条网友留言有回复。
西部网讯 宝鸡师范生身高差一厘米拿不到教师资格证、周至县教育局公职人员收取礼品、沣东新城桃李路修了一半为啥停工……10月16日，陕西省教育厅、周至县教育局、西咸新区党工委宣传部等13个相关党政部门回复了17条西部网网友留言。
宝鸡师范生身高差一厘米 拿不到教师资格证
资格证已下发
2018年10月11日，网友“糖糖”反映称，我是宝鸡市师范生，身高差一厘米 拿不到教师资格证。我找到陕西省教育厅，他们回复致电宝鸡市教师资格认定办公室咨询。我9月28日致电宝鸡市教师资格认定办公室，工作人员答复说等候批复。教师资格证的重要性不言而喻，不知道要等到什么时候。恳请各位领导给予帮助，我实在没办法了。
陕西省教育厅回复：据了解，宝鸡市教育局教师资格办公室已于10月11日将此批人员的证书邮寄，请注意查收。如仍有问题，可致电宝鸡市教师资格认定办公室咨询反映。
10月17日，网友“糖糖”反馈称，经历4个月的煎熬、求助、等待后，终于拿到了梦寐以求的教师资格证。感谢西部网和陕西省教育厅帮忙解决问题。
周至县教育局公职人员收取礼品
已给予当事人相应处分
2018年9月29日，网友“知情人”反映称，9月21日晚7点10分左右，在周至县兴周小区门口，周至县教育局一位宋姓公职人员，中秋节前收取他人礼品和现金等，请相关部门调查处理。
周至县教育局回复：经查，被反映人宋某某确实在9月21日收受了礼品，调查未发现收受现金的事实。
9月21日下班后，当事人宋某某在兴周小区斜对面面馆吃饭，路某让他的司机李某某到兴周小区门口给宋某某送了两盒猴桃，一盒冬枣，感谢其为自己儿子介绍对象。据调查三人之间没有直接的利益关系。但宋某某收受礼品属实，属违了反廉洁纪律行为，且该行为造成了一定不良影响，教育局纪委给予宋某某相应的处分。路某赠送礼品，属违反廉洁纪律行为，终南镇党委也给予了相应的处置。
沣东新城桃李路修了一半为啥停工了？
路面已恢复正常通行
2018年9月10日，网友“风雨同舟”反映称，位于西咸新区沣东新城的桃李路，2018年6月道路西半幅改造修建，8月围挡拆除，留下了一半路面沥青没有铺设，直到现在该路还是一半高一半低的局面，过往行人及车辆多有不便。希望相关部门关注及时处理。
西咸新区党工委宣传部回复：经向西咸新区能源金贸区了解核实，目前桃李路道路施工正常，已于10月14日完成道路面层粗油铺设，围挡已全部拆除，路面恢复正常通行。计划本月底前完成面层细油铺设及交通标线划设工作。
如需查阅更多回复，请点击>>>
扫二维码进行留言
编辑： 辛超
娱乐照片中，昆凌扎着马尾，头戴耳机，身穿黑色卫衣，认真的盯着前面的屏幕，侧颜精致温柔，气质佳。”“好有仙气的侧颜。”10-17
娱乐朱丽叶-比诺什是影史第一位也是唯一一位欧洲三大国际电影节大满贯影后10-17
娱乐中国担任本届电视节主宾国，通过集体推介、节目展映、主题论坛等活动展示中国影视行业最新发展，助力中国影视作品“出海”。10-17
娱乐“新郑是‘戏窝’，老百姓爱听戏、爱唱戏，市豫剧团上世纪就出名了，他们出演的《包公误》还被拍成电影了。”10-17
娱乐据悉，中国优秀动漫推介会由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中国国际电视总公司、央视动画有限公司承办。10-16
娱乐如摄影系的张艺谋、侯咏、顾长卫、吕乐，导演系的陈凯歌、李少红、夏钢、田壮壮、胡玫，美术系的霍建起、冯小宁、尹力……10-16
娱乐两人多次被网友偶遇拍到同框，却始终未承认过恋情，如今直接公布婚讯。10-16
娱乐在节目现场，胡玫导演亮相《我就是演员》担任飞行导演，仅一段其过往作品的简单介绍，就让现场的年轻观众集体发出赞叹声。10-15
娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
娱乐近日，在腾讯影业的发布会上，琼瑶宣布将与腾讯影业达成合作，共同开发《还珠格格》这个大IP。10-15
娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12