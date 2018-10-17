热线回声|身高差一厘米 宝鸡师范生终于拿到教师资格证

10月16日，17条网友留言有回复。

西部网讯 宝鸡师范生身高差一厘米拿不到教师资格证、周至县教育局公职人员收取礼品、沣东新城桃李路修了一半为啥停工……10月16日，陕西省教育厅、周至县教育局、西咸新区党工委宣传部等13个相关党政部门回复了17条西部网网友留言。

宝鸡师范生身高差一厘米 拿不到教师资格证

资格证已下发

2018年10月11日，网友“糖糖”反映称，我是宝鸡市师范生，身高差一厘米 拿不到教师资格证。我找到陕西省教育厅，他们回复致电宝鸡市教师资格认定办公室咨询。我9月28日致电宝鸡市教师资格认定办公室，工作人员答复说等候批复。教师资格证的重要性不言而喻，不知道要等到什么时候。恳请各位领导给予帮助，我实在没办法了。

陕西省教育厅回复：据了解，宝鸡市教育局教师资格办公室已于10月11日将此批人员的证书邮寄，请注意查收。如仍有问题，可致电宝鸡市教师资格认定办公室咨询反映。

10月17日，网友“糖糖”反馈称，经历4个月的煎熬、求助、等待后，终于拿到了梦寐以求的教师资格证。感谢西部网和陕西省教育厅帮忙解决问题。

周至县教育局公职人员收取礼品

已给予当事人相应处分

2018年9月29日，网友“知情人”反映称，9月21日晚7点10分左右，在周至县兴周小区门口，周至县教育局一位宋姓公职人员，中秋节前收取他人礼品和现金等，请相关部门调查处理。

周至县教育局回复：经查，被反映人宋某某确实在9月21日收受了礼品，调查未发现收受现金的事实。

9月21日下班后，当事人宋某某在兴周小区斜对面面馆吃饭，路某让他的司机李某某到兴周小区门口给宋某某送了两盒猴桃，一盒冬枣，感谢其为自己儿子介绍对象。据调查三人之间没有直接的利益关系。但宋某某收受礼品属实，属违了反廉洁纪律行为，且该行为造成了一定不良影响，教育局纪委给予宋某某相应的处分。路某赠送礼品，属违反廉洁纪律行为，终南镇党委也给予了相应的处置。

沣东新城桃李路修了一半为啥停工了？

路面已恢复正常通行

2018年9月10日，网友“风雨同舟”反映称，位于西咸新区沣东新城的桃李路，2018年6月道路西半幅改造修建，8月围挡拆除，留下了一半路面沥青没有铺设，直到现在该路还是一半高一半低的局面，过往行人及车辆多有不便。希望相关部门关注及时处理。

西咸新区党工委宣传部回复：经向西咸新区能源金贸区了解核实，目前桃李路道路施工正常，已于10月14日完成道路面层粗油铺设，围挡已全部拆除，路面恢复正常通行。计划本月底前完成面层细油铺设及交通标线划设工作。

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10月16日有回复：西咸新区管委会等答复17条留言

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编辑： 辛超