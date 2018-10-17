黄河里奔腾着历史积淀 吴堡迎来全域旅游大发展机遇

在吴堡石城中，学生们成群结队游玩，感受着“铜吴堡”的千年魅力。

西部网讯（记者 凌旎）近年来，随着旅游资源的深度开发，历史的遗珠、绝美的风光、淳厚的民俗逐渐向世人展现出了塞上小城吴堡的靓丽色彩。“仅在2年前，游客想去吴堡玩路都不好走，景区设施也不完善。如今，借助打造全域旅游的契机、沿黄公路开通的优势，旺季的景点每天有一万多人。”吴堡县旅游局副局长白彦龙说。

黄河二碛景区。

黄河“碛吼”道尽吴堡风情

碛，水渚有石者。所谓“碛吼”，是吴堡人对黄河咆哮而过的生动总结，它每时每刻在吴堡县岔上镇丁家畔村的黄河二碛景区回响着。

当地导游介绍，黄河二碛是整条黄河第二险要之处，仅次于壶口瀑布。黄河从秦晋大峡谷流经此处，河道从300多米急剧收缩至50米左右，上下落差10多米，形成了这个雄浑的自然景观。据说，古时候货船都不敢从这里经过，船身一定会被湍急的黄河水打烂。

壮美的黄河需要更多人来欣赏，丰富的自然资源也应为经济发展助力。3年前，吴堡开始为黄河二碛量身打造配套的旅游设施。利用湍急水流优势，吴堡在此举办了两届漂流大赛；黄河奇石馆、观景塔、首漂黄河七勇士雕塑等人为景观也逐渐建成。

黄河二碛还与山西省临县碛口古镇隔河相望。一趟快艇，一次轮渡，或是从黄河大街驱车绕道，山西游客能够很快到达彼岸，欣赏陕西土地上的历史积淀。

10月16日，榆林市聚焦改革开放40周年网络主题采访组首站走进吴堡县，在黄河二碛景区合影留念。

“铜吴堡”散发千年石文化魅力

吴堡石城的文化底蕴，如同那一块块大石一般厚重。

这座石城已存在千年，是我国保存最完整、文化价值极高的石头城。因其三面环水、地势险要、易守难攻宛如“铜钱铁壁”，吴堡石城得到了“铜吴堡”的美誉，已于2015年获得“中国最具价值文化（遗产）旅游目的地景区”称号。

10月16日，记者来到这座天堑石堡，游客如织。据介绍，吴堡石城中的所有建筑物均为石块所砌，普通的筑石也要二三百斤，最重的一块石料超过一吨。除了精巧的造房工艺，这里还保存着明清时期建造的窑洞70多处，庙宇20多处。一位游客告诉记者，带孩子来旅游，不光是欣赏自然风光，厚重的历史文化也必不可少。“吴堡石城是一个理想的景点，我们收获了很多知识。”

打造“一心三线十景区” 全域旅游蓄势待发

近年来，借助打造“全域旅游”东风，吴堡的旅游产业发展走上了快车道。“十三五”期间，吴堡把文化旅游产业作为县域经济转型升级的支柱性产业来抓，依托当地资源禀赋，着力构建“一心三线十景区”的全域旅游新格局。

吴堡石城被定为核心，沿黄公路旅游线、吴米路（吴堡和米脂）旅游线以及吴佳路（吴堡和佳县）旅游线串联起黄河二碛听涛小镇、横沟温泉度假区、同源堂国学馆等10个旅游景区，“石城、黄河、红色、温泉”已成为吴堡旅游的四大标签。多年多人的投入也得到了回报，吴堡旅游局提供的数据显示，仅今年1月-9月，全县接待旅游人数104万，同比增长21%；旅游收入3.663亿元，同比增长22%。

白彦龙说：“如果说，全域旅游是吴堡的血肉，那么黄河文化旅游的独特品牌就是吴堡的灵魂。只有创出叫得响的品牌，旅游才能迎来更大发展。目前，石城、挂面等当地特色已成为‘名牌’。下一步，我们要依托优势资源积极打造旅游文化体验项目，让更多人深度感知吴堡的美。”

编辑： 肖昌希