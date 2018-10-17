安康汉江一桥桥墩钢筋外露 市公路局：情况已上报

安康汉江一桥外景。

西部网安康讯（记者 毛明博）近期，汉江安康城区段水位持续走低，有爱好游泳的市民无意间发现，汉江一桥部分桥墩水泥脱落，出现钢筋裸露的情况。10月16日，西部网记者从安康市公路局了解到，他们已将此事上报至陕西省交通厅，目前待专业人员检测。

今年10月10日，在冬泳爱好者魏兆明的协助下，安康市公路局联系上了安康市汉江志愿者救生队，请求协助查勘现场。

“我们救生队队员李正、吕小兵、周全利等接到协助请求后，就和专家安康市公路局的专家技术人员一起乘坐救生筏到桥墩下方查勘情况。经过查勘，技术人员确认部分桥墩存在水泥脱落的情况，并表示会将此情况报告给有关部门，尽快消除隐患。”安康汉江志愿者救生队队长周云康介绍，去年汉江水位低落时，曾有队员告诉他，汉江一桥部分桥墩水泥脱落，“没想到今年的脱落情况比去年严重，所以我们将此反映给安康市公路部门。”

安康市交通局技术人员分析，对重要桥梁道路一般都会观测和检测，像桥墩的水下部分，常年受到流水冲刷，会出现混凝土脱落的现象，这种隐患虽然不足以威胁大桥安全，但也应该引起重视。记者从安康市公路局了解到，目前，他们已将此情况向陕西省交通厅做了汇报。

据了解，汉江大桥一桥始建于1968年底，1970年竣工，加宽于1997年，1999年完工。作为安康城的“第一桥”，目前，仍是连接安康城区江南江北最重要而便捷的交通动脉之一。

编辑： 焦晓珊