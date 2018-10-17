安康12345受理26517件有效诉求 办结6起营商环境投诉
时间：2018-10-17 09:16:51
来源：西部网-陕西新闻网
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安康12345受理26517件有效诉求 办结6起营商环境投诉
市民在安康城区大桥路西安银行办业务时因对收费问题有疑问遂向客服人员反映，但被恶劣对待，12345营商服务热线投诉受理此事。经安康市银监局核查后，要求银行作好解释工作。最终，银行客服向客户道歉并取得理解。
西部网安康讯（记者 毛明博）市民在安康城区大桥路西安银行办业务时因对收费问题有疑问遂向客服人员反映，但被恶劣对待，安康12345营商服务热线投诉受理此事。经安康市银监局核查后，要求银行作好解释工作。最终，银行客服向客户道歉并取得理解。
“像这样有关投诉营商环境优化不彻底的案件，从今年6月份以来，安康市12345营商环境热线共收到6起，截止8月31日已全部办结，群众较为满意。”10月16日，安康市政府副秘书长、市政务服务中心主任刘福全在新闻发布会上向媒体介绍，安康市“互联网＋政务”助力安康营商环境提升发挥了一定作用，“欢迎投资人通过12345营商环境反映情况，以帮助政府继续优化营商环境，提升社会发展。”
去年来，为优化营商环境，了解市民诉求，安康市设立了集“政务服务、办事指引、政策咨询、投诉举报、便民生活”等功能于一体的12345便民综合性服务平台。截止目前，12345热线已接听群众来电 32818人次，受理群众有效诉求26517件，来电接通率和应答及时率均达到100%；转交各承办单位办理6121件，按期回复率91%，群众满意率82%。
刘福全介绍，今年是全省“营商环境提升年”，安康市政府启动了优化提升营商环境“十大行动”，各个部门都出台惠民措施，“我们的核心任务就是让这些利企便民的政策措施落地生效，以良好的办事体验提升企业群众的满意度和获得感。”
编辑：
焦晓珊
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体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
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文化省政府新闻办公室举办"陕西‘一带一路’建设五年成就"主题系列第四场新闻发布会，就我省国际文化旅游中心建设总体情况进行了通报。10-10
文化如果说，海纳百川听取民意只是大气包容精神的一面，那广开言路、广纳贤言则是包容的大西安又一个生动表情。10-09
文化10月8日晚，第五届丝绸之路国际电影节开幕式暨西影60周年纪念大会在西安举行。省委书记胡和平就西影成立60周年作出批示。10-09
文化这个国庆节，西安的升国旗、唱祝歌、光影秀等众多创意科技点燃庆祝氛围，再次惊艳来自世界各地的游客。10-08
文化国庆期间，陕西省各种文艺活动异彩纷呈，而这些“文化大餐”的背后是许多文艺工作者的默默努力和付出。10-08
文化9月29日晚，“全民悦读最美三秦”第六届陕西省阅读文化节启动仪式在西安易俗大剧院举行。09-29
三农王志刚一行先后调研了中博木耳菌包生产线、西川木耳技术研发中心、西川村集体经济吊袋大棚、柞水县科技资源统筹中心。10-16
三农10月14日，全省2018年度扶贫对象动态管理暨省脱贫攻坚大数据平台培训班在咸阳举办。10-16
三农本届果博会总签约苹果购销合同75份，签约量34.8万吨，金额37.74亿元，签约招商引资项目合同14份，金额12.89亿元。10-16
三农周至县尚村镇、翠峰镇等多个镇的1646户贫困户领到了精准扶贫投资分红250万元。10-16
三农由中国铁路西安局集团有限公司开展的“村口到门口·消费扶贫直通车”活动在西安南郊铁路社区“火车头”体育馆广场举行。10-16
三农全县贫困村129个，其中深度贫困村30个，建档立卡贫困人口31366户108460人，享受农村低保贫困人口7235户22310人。10-16
三农备受国内外关注的第二十五届中国杨凌农高会将于2018年11月5日至9日在杨凌隆重举行。10-16
三农洛南县三要镇龙山村宏达工艺品专业合作社采用“支部+合作社+农户”模式，吸引周边群众参与发展工艺纸灯笼产业，带领贫困户脱贫增收。10-16
三农“凤翔苹果”凭借良好的果品质量和品牌形象，第三次跻身“2018中国果品区域公用品牌”，列第56位，品牌价值13.54亿元。10-16
三农。10月9日，示范区召开第二十五届农高会筹备工作动员大会暨首届中国农民丰收节陕西杨凌分会场活动总结表彰大会10-16
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三农解决基层“谁来监察”“监察什么”“怎样监察”等问题，打通监察全覆盖“最后一公里”，向乡镇派出监察机构、监察专员。10-09
旅游10月16日，以共赴藏西秘境，感受天上阿里为主题的“冬游西藏”推介会在西安举办10-17
旅游据了解，“环球旅游小姐世界总决赛”今年是首次落户中国，大赛以“大漠风尚·璀璨中卫”为主题，共有来自世界各地的47名选手入围。10-16
旅游吉林的冬天，是一个让你来了就不想走的地方……吉林大地上聚居着满族、朝鲜族、蒙古族等多个少数民族。10-16
旅游由北京市旅游委旅游咨询服务中心举办的“i游北京，2018系列旅游咨询日活动”，10月12日走进朝阳区中海城香克林社区。10-16
旅游深秋时节的“天下第一泉”趵突泉，三窟并发，声音清脆，呈现出文人墨客笔下的“泉源上奋，水涌若轮”胜景。10-16
旅游10月13日至14日，2018中国·岱山岛国际运动风筝邀请赛暨全国风筝锦标赛在浙江舟山岱山县鹿栏晴沙景区进行。10-16
旅游重阳节即将到来，登高望远、外出旅游日益成为银发族过重阳的重要方式之一。10-16
旅游由云南则道茶业股份有限公司、陕西天茗茶文化有限公司联合主办的“大格局•大未来”则道茶业品牌发布及曼松贡茶品鉴会……10-15
旅游提升湖南旅游整体形象，推动区域旅游合作，10月12日，由湖南省旅游发展委员会主办的湖南旅游推介会在北京举行。10-15
旅游随着重阳节临近，老字号小吃店、食品店里的节令糕点全面热销，北京稻香村的重阳花糕等都特别受消费者欢迎。10-15
旅游据中央气象台网站消息，15日至16日，受低层切变线影响，江南东部、华南等地有较明显降水，其中，广东、海南的部分地区有大雨。10-15
旅游机票价格到底什么时候最低？是不是真的存在“越搜索越贵”“大数据杀熟”等情况？对此，北京青年报财经实验室进行了实验。10-15
美食钙是人类身体的必需元素，提到补钙只能想到牛奶和钙片？那你就大错特错啦！下面这些家常菜可都是补钙高手！10-17
美食冬瓜，除作蔬菜外，也可浸渍为各种糖果；果皮和种子药用，有消炎、利尿、消肿的功效。冬瓜要这么做，保证你怎么吃都吃不够！10-17
美食想减肥，可是又嘴馋？那你也一定要保持理智，绕过下面这些吃一口很可能胖十斤的“美味”！10-17
美食整个过程中再没有放任何别的调味料，油也没有再放了，因为会有排骨蒸出来的油，这样不油腻更健康！10-17
美食对于女性来说，食用参鸡汤好处很多，尤其是对于孕妇来讲，参鸡汤可以滋补、养生、而且在补养的同时，又不必担心发胖。10-17
美食早餐吃什么呢？嘻嘻，自然是青菜萝卜各有所爱啰，今天向大家推荐一款燕麦饼干，个人感觉这款燕麦饼干很耐饥饿。10-16
美食每天早上是不是最匆忙的时候，有些人甚至是边走边吃的，这样不仅享受不到食物的美味，还会损害胃功能。10-16
美食皇帝的早餐，大臣的午餐，乞丐的晚餐！也就是说，早餐一定要吃的及其丰盛，要吃得非常好！10-16
美食大饼、油条、包子，是我们主要的早餐之一，一般都是买的外面的包子，你有想过自己在家为家人煮一个包子吗?10-16
美食将猪肉碎稍加煸炒直到断生，加入砂锅内。开大火，待烧开以后转小火炖半个小时（如果有时间的话可以多炖一段时间豆腐会更入味）。10-16
美食苦瓜含有一种具有抗氧化作用的物质，这种物质可以强化毛细血管，促进血液循环，预防动脉硬化。苦瓜还具有清热解暑、消肿解毒的功效。10-16
美食初秋的养生以养阴润肺除燥为主，薏米莲子银耳红枣羹，既可以滋阴润肺，又可以美白养肤哦，很合适这个季节的一款滋润养生羹哦。10-15
健康秋葵性寒，消化功能不良以及脾胃虚寒的人尽量不要多吃。过敏体质的人群不能吃，因为里面含有的黏性蛋白以及表皮上的一些细绒毛都是属于过敏原。10-17
健康不管是“春捂”还是“秋冻”，目的都是顾护阳气，让身体适应季节变化，保持一种阴平阳秘的健康状态。10-17
健康洗澡具有消除疲劳、缓解压力、促进血液循环以及美容养颜等多种功效，选对合适的洗澡时间有益于提升健康水平、改善情绪、增加生活热情。10-17
健康糖尿病人务必要注意，一些种类的旅行不光会让血糖不稳定，而且还会给身体带来更严重的伤害，所以这样的旅行是不能参加的。10-17
健康严格控制自己的饮食。每顿能控制自己的饮食，保持在七八分饱的人，相对来说会比其他人更加长寿。10-16
健康肤、胃、肺，三个字连读起来很拗口，不过，它们却是深秋最易受伤的三个部位，应注意食疗养护。10-16
健康从临床经验来看，女性当中最常见的几种心衰征兆分别为：没有原因的疲劳、出汗和气短，以及下巴、颈背部的疼痛。10-16
健康正常成年人至少每2年测量一次血压，高血压高危人群每半年测量一次血压，高血压患者至少每周测量一次血压。10-16
健康要注意的是，如果经常出现口臭，在食用这些食物后并不能很好的得到改善，就要注意是否因为疾病而引起的口臭。10-15
健康肠易激综合征，是一种常见的肠胃疾病，一旦患病，可严重影响患者的生活，所以必须及时治疗。哪些症状的出现，我们应该警惕肠易激综合征呢？10-15
健康打鼾可引起间歇性低氧、高碳酸血症及睡眠结构紊乱，并可导致高血压、冠心病、心律失常、脑血管病、认知功能障碍、2型糖尿病等多器官多系统损伤。10-15
健康10月13日是世界保健日，世界卫生组织各会员国，都会举行纪念活动，推广和普及有关健康知识，以提高人民健康水平。10-15
教育适逢“一带一路”倡议提出五周年，近日，“一带一路”国际贸易与国际化高端管理人才培养论坛暨2018湖南大学MBA“一带一路”国际班结业活动在湖南长沙举行。10-17
教育一由国家天文台申请，经国际天文学联合会小天体命名委员会批准，国际永久编号为189018的小行星被命名为“国科大星”。10-17
教育不久前，深圳市福田区福苑小学为学生家长提供了通过手机APP给孩子个性化点餐的服务。10-17
教育“县管校聘”是我国义务教育教师管理体制机制改革的重大举措，由县级教育行政部门对县域内教师编制、职称进行统一管理，实现教师在城乡间、校际间均衡配置。10-17
教育近日，省部共建国家现代农村职业教育改革试点市、试点县建设项目现场会在黑龙江省齐齐哈尔市举行。10-17
教育“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”苔藓虽生长于潮湿的角落，但它没有自暴自弃，而是顽强绽放出属于自己的“花朵”。10-16
教育当所有人站在淳安县富文乡中心小学的校门口时，每一个人都被眼前的这所学校震撼到了——小木屋式的校舍，配上26种颜色，就一个童话世界。10-16
教育山东、浙江、天津等省市教育部门跟进，到今年9月，重庆市教委宣布小学3年级起开始学编程，少儿编程越来越受到家长和学生的关注。10-16
教育不久前，深圳市福田区福苑小学为学生家长提供了通过手机APP给孩子个性化点餐的服务，同时，家长还能通过手机查看学校后厨。10-16
教育10月12日，由国务院国资委宣传局、中国大唐集团有限公司主办的“国企开放日暨中国大唐第十二届企业开放日”活动在46座城市……10-16
教育校园主题招聘日的现场，竟然有两直升机从天而降！这样电影大片般的画面，就出现在13日上午的南航校园。“10-15
教育安徽省儿童医院往东有一条名为吴夹弄的巷子，巷子里有座粉红色的建筑，墙壁上涂着“口罩天使中途宿舍”的标语。10-15
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车从宝马X7 iPerformance概念车来看，量产版宝马X7将基于CLAR模块化平台打造，并搭载动力配置与概念版相同的涡轮增压发动机。10-17
汽车宝马、瑞典电池公司Northvolt、比利时材料回收集团优美科(Umicore)三家公司将联手开发一项电动汽车电池循环利用新技术，这项技术为电池赋予“封闭的生命周期循环”。10-17
汽车据外媒报道，保时捷计划在未来10年实现旗下轿车和SUV的电动化，其中可能还会包括入门级的718跑车系列。10-17
汽车目前的插电式混合动力车一般设计的最大纯电续航里程为50公里，因为这是我国新能源汽车的准入门槛。10-16
汽车在动力与操控方面，2018款哈弗H2创享版搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率达110kW，峰值扭矩达210 N·m。10-16
汽车亮相巴黎车展靠的是广汽传祺全球化布局的信心，巴黎车展也将成为广汽传祺进一步打响在欧洲汽车成熟市场的品牌知名度的契机。10-15
汽车轿跑车和标准SUV车型的尺寸将介于柯珞克和科迪亚克间，续航里程均大约为300英里。10-15
汽车这款全新产品将凭借出色的车身设计和不俗的产品实力，将为年轻消费群体带来与众不同的驾乘体验，开启高档A级SUV市场新蓝海。10-11
汽车作为捷豹路虎持续盈利增长战略的一部分，该公司专注于提高运营效率，将根据全球需求波动调整供应。10-11
汽车塔塔Harrier将基于路虎的D8平台，该平台目前还诞生了路虎发现神行、捷豹E-Pace，现款以及新一代路虎揽胜极光。10-10
汽车秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。10-10
汽车云逸竞争对手为T-ROC、C-HR、奕泽等车型，越级的2655mm超长轴距和低于竞品的售价区间会吸引不少年轻的消费者。10-10