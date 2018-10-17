安康12345受理26517件有效诉求 办结6起营商环境投诉

西部网安康讯（记者 毛明博）市民在安康城区大桥路西安银行办业务时因对收费问题有疑问遂向客服人员反映，但被恶劣对待，安康12345营商服务热线投诉受理此事。经安康市银监局核查后，要求银行作好解释工作。最终，银行客服向客户道歉并取得理解。

“像这样有关投诉营商环境优化不彻底的案件，从今年6月份以来，安康市12345营商环境热线共收到6起，截止8月31日已全部办结，群众较为满意。”10月16日，安康市政府副秘书长、市政务服务中心主任刘福全在新闻发布会上向媒体介绍，安康市“互联网＋政务”助力安康营商环境提升发挥了一定作用，“欢迎投资人通过12345营商环境反映情况，以帮助政府继续优化营商环境，提升社会发展。”

去年来，为优化营商环境，了解市民诉求，安康市设立了集“政务服务、办事指引、政策咨询、投诉举报、便民生活”等功能于一体的12345便民综合性服务平台。截止目前，12345热线已接听群众来电 32818人次，受理群众有效诉求26517件，来电接通率和应答及时率均达到100%；转交各承办单位办理6121件，按期回复率91%，群众满意率82%。

刘福全介绍，今年是全省“营商环境提升年”，安康市政府启动了优化提升营商环境“十大行动”，各个部门都出台惠民措施，“我们的核心任务就是让这些利企便民的政策措施落地生效，以良好的办事体验提升企业群众的满意度和获得感。”

编辑： 焦晓珊