安康2年办理12.68万件不动产登记业务 7项工作全省前茅

西部网安康讯（记者 毛明博）“办理不动产登记排长队、手续繁、意见大等情况目前已初步解决，106项（类）历史遗留问题全部处理。今后，安康不动产机构将借助“互联网＋政务”等举措做优服务，助力安康营商环境提升。”在10月16日安康市召开的优化营商环境新闻发布上，安康市国土资源局局长罗武侠表示，将继续优化办事流程，让安康市不动产登记等工作在全省保持先进位次。
数据显示，截止今年10月，安康市不动产登记机构共办理抵押业务3.37万件，为企业和个人办理抵押融资66.75亿元。自统一登记以来，安康市累计办理不动产登记业务12.68万件，提供社会化服务13.75万件，解决历史遗留问题106个（类）。
为便民利民，安康各级不动产登记机构先后推出便民举措，让“群众少跑腿，让信息多跑路”。目前，抵押登记安康市已压缩至4个工作日以内，查封、异议登记实现即来即办，一般登记全市已压缩至5个工作日以内，其他登记类型也逐步实现压缩时限要求。
据了解，安康市本级不动产登记信息已和房管、税务联通，充分利用已有测绘成果、权调成果推出自助查询、短信领证提示等新的服务方式；高新区所有登记类型压缩至4个工作日以内办结；岚皋县、镇坪县开通绿色通道，实行“一事一议”特事特办；紫阳县、汉阴县、石泉县、平利县推出“集中代办”、“送证下乡”活动，让群众少跑路，少花钱；白河县办证大厅推出“五心服务”；旬阳、汉滨区、宁陕推出“预约服务”、“上门服务”、“代邮寄不动产权证”等便民利民举措。
罗武侠介绍，上半年，安康市不动产登记优化提升营商环境位列全省第一方阵,不动产登记四项考核指标,安康市有三项好于、优于全省平均水平，实现更便捷、更高效目标。
目前，安康市不动产登记在“登记平台系统发证，登记信息与国土资源部对接，数据整合，使用自助查询机，地市信息与省厅对接，监管系统，职业风险保障机制等7方面实现了“第一”。为此，省国土厅还向安康市政府发来感谢信，对不动产登记工作给予肯定。
“优化营商环境只有开始，没有终点。”罗武侠表示，今后，安康市国土部门将继续对标企业和群众需求，细化问题清单，邀请企业中的部分人大代表、政协委员实地视察和上门征求意见，不断提升营商环境。
编辑： 焦晓珊
娱乐照片中，昆凌扎着马尾，头戴耳机，身穿黑色卫衣，认真的盯着前面的屏幕，侧颜精致温柔，气质佳。”“好有仙气的侧颜。”10-17
娱乐朱丽叶-比诺什是影史第一位也是唯一一位欧洲三大国际电影节大满贯影后10-17
娱乐中国担任本届电视节主宾国，通过集体推介、节目展映、主题论坛等活动展示中国影视行业最新发展，助力中国影视作品“出海”。10-17
娱乐“新郑是‘戏窝’，老百姓爱听戏、爱唱戏，市豫剧团上世纪就出名了，他们出演的《包公误》还被拍成电影了。”10-17
娱乐据悉，中国优秀动漫推介会由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中国国际电视总公司、央视动画有限公司承办。10-16
娱乐如摄影系的张艺谋、侯咏、顾长卫、吕乐，导演系的陈凯歌、李少红、夏钢、田壮壮、胡玫，美术系的霍建起、冯小宁、尹力……10-16
娱乐两人多次被网友偶遇拍到同框，却始终未承认过恋情，如今直接公布婚讯。10-16
娱乐在节目现场，胡玫导演亮相《我就是演员》担任飞行导演，仅一段其过往作品的简单介绍，就让现场的年轻观众集体发出赞叹声。10-15
娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
娱乐近日，在腾讯影业的发布会上，琼瑶宣布将与腾讯影业达成合作，共同开发《还珠格格》这个大IP。10-15
娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12