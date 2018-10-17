安康2年办理12.68万件不动产登记业务 7项工作全省前茅

西部网安康讯（记者 毛明博）“办理不动产登记排长队、手续繁、意见大等情况目前已初步解决，106项（类）历史遗留问题全部处理。今后，安康不动产机构将借助“互联网＋政务”等举措做优服务，助力安康营商环境提升。”在10月16日安康市召开的优化营商环境新闻发布上，安康市国土资源局局长罗武侠表示，将继续优化办事流程，让安康市不动产登记等工作在全省保持先进位次。

数据显示，截止今年10月，安康市不动产登记机构共办理抵押业务3.37万件，为企业和个人办理抵押融资66.75亿元。自统一登记以来，安康市累计办理不动产登记业务12.68万件，提供社会化服务13.75万件，解决历史遗留问题106个（类）。

为便民利民，安康各级不动产登记机构先后推出便民举措，让“群众少跑腿，让信息多跑路”。目前，抵押登记安康市已压缩至4个工作日以内，查封、异议登记实现即来即办，一般登记全市已压缩至5个工作日以内，其他登记类型也逐步实现压缩时限要求。

据了解，安康市本级不动产登记信息已和房管、税务联通，充分利用已有测绘成果、权调成果推出自助查询、短信领证提示等新的服务方式；高新区所有登记类型压缩至4个工作日以内办结；岚皋县、镇坪县开通绿色通道，实行“一事一议”特事特办；紫阳县、汉阴县、石泉县、平利县推出“集中代办”、“送证下乡”活动，让群众少跑路，少花钱；白河县办证大厅推出“五心服务”；旬阳、汉滨区、宁陕推出“预约服务”、“上门服务”、“代邮寄不动产权证”等便民利民举措。

罗武侠介绍，上半年，安康市不动产登记优化提升营商环境位列全省第一方阵,不动产登记四项考核指标,安康市有三项好于、优于全省平均水平，实现更便捷、更高效目标。

目前，安康市不动产登记在“登记平台系统发证，登记信息与国土资源部对接，数据整合，使用自助查询机，地市信息与省厅对接，监管系统，职业风险保障机制等7方面实现了“第一”。为此，省国土厅还向安康市政府发来感谢信，对不动产登记工作给予肯定。

“优化营商环境只有开始，没有终点。”罗武侠表示，今后，安康市国土部门将继续对标企业和群众需求，细化问题清单，邀请企业中的部分人大代表、政协委员实地视察和上门征求意见，不断提升营商环境。

编辑： 焦晓珊