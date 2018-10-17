陕西水利志愿者丹江源头捡垃圾 号召全社会节水护水

同学们在台下认真的听关于“节水、护水”小知识。
西部网讯（记者 朱童戈）“今年的活动和以往相比，同学们的参与度更高了、节水护水的意识更强了，同学们不仅在节约用水方面对自己要求严格，还主动当起了‘小小宣传家’，向周围的人普及节水知识。”已经是第二年参加“陕西水利节水护水志愿服务行动”的陕西水利厅志愿者黄跳跳欣慰的告诉记者。
10月16日上年，由陕西水利厅举办的“陕西水利节水护水志愿服务行动”活动来到了商洛市高新学校。活动通过学生代表宣读节水倡议书的形式为学生们普及了节水护水知识，提升了大家节水护水责任感。活动志愿者向学生赠送了节水宣传书本和文具等学习用品。活动中，节水护水志愿者及学生在横幅上签上了自己的名字，以表示自己节水护水的决心。
水情教育专家们也向学生讲授了节水护水知识，向青少年开展节水数育，增强青少年爱水、护水、节水的意识。
水情教育专家在活动中表示，每个人应该认识到我国水资源紧缺的紧迫性，尽量做到一水多用，提高水的重复利用率。提倡大家保护树木、植树造林、涵养水源，使节水、护水成为一种自觉。
活动结束后，水利志愿者与学生合影留念。
水利志愿者在丹江源头捡拾垃圾。
“我们应该饮水思源，居安思危，因为水资源从来不是取之不尽，用之不竭的，大家要珍惜每一滴水。以后妈妈洗完衣服的水我可能会进行二次利用，这样水的重复利用率就提高了。”六年级学生董文婷参加完比次活动后，对水的利用率这一问题上有了新的思考。
当天下午，参加活动的水利志者们来到了丹江源头，通过捡拾垃扱、发放水源地保护宣传册，向当地群众宣传保护水源头的重要性，提高了公众对水源头的保护意识。
来自陕西省交口抽渭管理局的志愿者韦华告诉记者，“这次活动的意义特别好，既让孩子们和当地群众了解到了节水护水的重要性，又为水源地的保护做了力所能及的一些支持，活动的形式更加多样、紧凑，作为一名水利志愿者，我很骄傲。”
记者了解到，今年是“陕西水利节水护水志愿者服务行动”举办的第六年，活动旨在向全社会广泛宣传了我省基本水情和水资源形势，増强全社会惜水、节水、护水的意识，倡导大家对水源地的保护。
编辑： 贺桐
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