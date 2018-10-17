对话丨张亮：神木红枣融合白咖啡 欲打造成“国民咖啡”

曼乔咖啡创始人张亮在接受西部网、陕西头条记者专访。（点击图片查看视频）
西部网讯（记者 李媛）10年前，对神木市万镇西豆峪村大学生村官张亮来说，困扰他的就是如何将村子里的传统品种黄河木枣卖出去。而在互联网经济的冲击下，红枣销售市场受到严重影响，依靠成品红枣已无法达到销售要求。多方考察后，张亮决定延长产业链，对红枣原料进行深加工。
9月28日，在接受西部网、神木新闻网专访时，张亮坦言，在当时的情况下，枣贱伤农，很多农民放弃枣树外出打工。张亮迫切需要帮助农民解决枣的销路问题，但招商引资又招不来客商。“我们去了山西考察，发现他们销路好的地方已经开始了深加工。”回到神木后，张亮决定自建厂房，就地处理红枣。
做什么产品，如何深加工呢？在对产品进行调研的时候，张亮想到了咖啡。一个产煤的地方如何做咖啡，红枣是中国传统的食品，而咖啡又引自于西方，这两者结合将会产生什么样的效果。
为此，张亮前往新加坡考察，在对新加坡华人的喝咖啡习惯进行了解后，张亮引进了华人喜爱的白咖啡，使其与红枣结合，在注重国人喜爱的口感方面进行研发，最终做成“曼乔咖啡”品牌。
而在研发初期，张亮和他的团队也遇到了困难，用了两年的时间才将枣汁变成枣粉。“当时也找了很多专家进行指导，尤其是技术攻关方面，我们做了很多努力。”张亮说，在研发时，他们就注重红枣原料的使用，同时也注重国人的口感，最终让红枣的价值高于红枣成品的数十倍。
去年，“曼乔咖啡”被评为陕西省名牌产品，越来越多的神木人也将这款本地生产的咖啡作为“伴手礼”送给亲朋。“我们的网点在京东和天猫都有售，面向全国销售，目前销量还不错。”对于红枣咖啡前景，张亮有着自己的打算，他希望将这款中式咖啡打造成“国民咖啡”，成为中国人喜爱的咖啡品牌。
而对于西豆峪村的村民来说，他们的红枣再也不愁找不到卖家，全部都供应到张亮所创办的陕西华和事业有限公司，昔日遍地扔的红枣又重新变成了“香饽饽”。
编辑： 李媛
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