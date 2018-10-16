陕西9月发生各类生产安全事故81起 同比下降19.8%

西部网讯（记者 李卓然）10月16日，记者从陕西省安监局了解到，自8月下旬起，陕西扎实开展安全生产集中执法行动，严厉打击、整治了一批安全生产领域问题突出的非法违规行为，不断强化企业安全生产责任落实，有效防范遏制了各类事故发生，取得了较好成效。截止9月底，陕西省集中执法行动打击各类违法行为254615起，关闭企业200家，取缔企业219家；立案查处违法行为62684起，移送司法机关57人，罚款3826.63万元。
各市（区）、各有关部门通过采取“四不两直”突击执法、联合执法、交叉执法等形式，集中打击了一批安全生产领域问题突出的非法违规行为。其中，西安市结合“蓝天保卫战”、小散乱污治理，全市共拆除不符合安全条件的小企业600多户。渭南市富平县组织公安、安监、铁路等部门联合执法，严厉打击烟花爆竹非法生产案件，现场查获烟花爆竹1500余箱，烟火药320余公斤，抓获违法犯罪人员18名，刑事拘留4人，行政拘留14人。
值得注意的是，集中执法行动开展一个月以来，共处罚款3826.63万元，占2017年全年罚款总额的三分之一。其中，重点行业领域行政罚款前三位的是道路交通1276.2万元、消防777.38万元、煤矿489.3万元，陕西省公安厅、省国土厅、省住建厅分别以778.85万元、205.2万元和162.37万元位居重点行业部门行政罚款前三位；在各市区违法违规行为行政罚款中，西安市和榆林市分别以1776.49万元、672.74万元位居前两位。
另据统计，今年9月份，陕西省共发生各类生产安全事故81起，死亡49人，同比分别下降19.8%和19.7%，未发生重特大生产安全事故。其中，烟花爆竹、航空运输、农业机械、渔业船舶领域未发生生产安全事故，冶金机械、房屋建筑及市政工程、交通运输和仓储业双下降，农林牧渔业、煤矿、商贸制造业、铁路运输业、水上运输业、航空运输业未发生较大以上事故；西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、安康、韩城、杨凌等10个市未发生较大以上事故。
编辑： 贺桐
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