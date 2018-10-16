陕西第34批援苏丹医疗队将于18日出发 47年间派出981人

陕西第34批援苏丹医疗队将于18日出发，47年派出981人次。
陕西第34批援苏丹医疗队将于18日出发，47年派出981人次。
西部网讯（记者 李卓然）“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆。我们将牢记援外医疗光荣使命，不辜负祖国人民的重托，为增进中国与苏丹人民友谊，促进世界和平作出积极贡献。”10月16日下午，陕西第34批援苏丹医疗队的42名队员在出行欢送会上庄严宣誓。他们将于10月18日从西安出发，赴苏丹执行为期1年的援外医疗任务。
据了解，第34批援助苏丹医疗队由西安交通大学第一附属医院、陕西省人民医院、陕西省第二人民医院和西安、咸阳、宝鸡、渭南4市的15家三级以上医疗机构42名医护人员组成。此次医疗队员的平均年龄41岁，其中80后11人，20人是中国共产党党员，15人具有副高以上职称。
陕西第34批援苏丹医疗队将于18日出发，47年派出981人次。
陕西第34批援苏丹医疗队将于18日出发，47年派出981人次。
担任本次外医疗队专职队长是来自西安交通大学第一附属医院的郭永，他表示，医疗援外队员不仅要做好自己的本职工作护卫生命，同时还要承担起“民间外交家”的职责，维护国家形象和尊严。“希望可以通过本次援外机会提升自己的工作水平，为国家的援外医疗工作尽一点绵薄之力。”
自1971年以来，陕西省已累计向苏丹和马拉维派遣医疗队共40批1082人次，其中向苏丹派遣医疗队34批981人次；累计接诊患者818.6万人次，救治住院患者37.3万人次，完成手术22.4万例，极大地提高了受援国人民的健康福祉和医疗服务水平。医疗队成员面对酷暑、疾病，甚至战乱的威胁，无怨无悔地将汗水和青春挥洒在援非医疗事业上，树立了良好的“陕西医生”形象，为祖国赢得了荣誉，为陕西增添了光彩。
编辑： 贺桐
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