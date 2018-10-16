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一批革命将士珍藏文物亮相陕历博 重温激情燃烧的岁月

时间：2018-10-16 22:24:25  来源：西部网-陕西新闻网  

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一批革命将士珍藏文物亮相陕历博 重温激情燃烧的岁月

今天（10月16日），由陕西历史博物馆和北京华协文化发展有限公司联合主办的《红旗飘飘——革命将士珍藏文物资料展》在陕西历史博物馆开幕。

一批革命将士珍藏文物亮相陕历博，重温激情燃烧的岁月。

一批革命将士珍藏文物亮相陕历博，重温激情燃烧的岁月。

西部网讯（记者 刘璞华）今天（10月16日），由陕西历史博物馆和北京华协文化发展有限公司联合主办的《红旗飘飘——革命将士珍藏文物资料展》在陕西历史博物馆开幕。

展览以中国共产党领导的人民武装斗争为宏大背景，以老革命、老将军、老战士珍藏的照片、手稿、书籍、实物为主要展品，通过一段段可歌可泣的故事，反映了他们伟大的理想信念、崇高的政治品格、顽强的革命斗志。

展览内容分为“星星之火 可以燎原”、“驱除日寇 还我河山”、“夺取胜利 人民解放”、“抗美援朝 保家卫国”四部分。旨在通过一件件文物，重温革命将士的英雄故事，从而进一步弘扬党的优良传统，激励广大干部群众不忘初心，牢记使命，坚定信念，砥砺前行。

编辑： 贺桐

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