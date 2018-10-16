一批革命将士珍藏文物亮相陕历博 重温激情燃烧的岁月
时间：2018-10-16 22:24:25
来源：西部网-陕西新闻网
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一批革命将士珍藏文物亮相陕历博 重温激情燃烧的岁月
今天（10月16日），由陕西历史博物馆和北京华协文化发展有限公司联合主办的《红旗飘飘——革命将士珍藏文物资料展》在陕西历史博物馆开幕。
一批革命将士珍藏文物亮相陕历博，重温激情燃烧的岁月。
一批革命将士珍藏文物亮相陕历博，重温激情燃烧的岁月。
西部网讯（记者 刘璞华）今天（10月16日），由陕西历史博物馆和北京华协文化发展有限公司联合主办的《红旗飘飘——革命将士珍藏文物资料展》在陕西历史博物馆开幕。
展览以中国共产党领导的人民武装斗争为宏大背景，以老革命、老将军、老战士珍藏的照片、手稿、书籍、实物为主要展品，通过一段段可歌可泣的故事，反映了他们伟大的理想信念、崇高的政治品格、顽强的革命斗志。
展览内容分为“星星之火 可以燎原”、“驱除日寇 还我河山”、“夺取胜利 人民解放”、“抗美援朝 保家卫国”四部分。旨在通过一件件文物，重温革命将士的英雄故事，从而进一步弘扬党的优良传统，激励广大干部群众不忘初心，牢记使命，坚定信念，砥砺前行。
编辑：
贺桐
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娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
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娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
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娱乐10月19日，周迅也将与主唱嘉宾蔡依林、吴青峰、窦靖童、白举纲、马伯骞，主持人阿雅、杜海涛一起，在公益演唱会上为爱发声。10-12
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娱乐随着夏天的远去，2018年第三季度也已收尾，值得欣喜的是电视剧市场终于打破沉寂迎来突破，形成一波收视热潮。10-11
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
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体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经前三季度央企累计实现利润总额13491亿元，实现净利润9841.3亿元，9月当月实现利润总额1462.1亿元。10-16
财经近期多个政策及市场信号表明，消费金融规模增长速度的趋势性回升正逐渐明朗。10-16
财经人民币兑美元汇率中间价报6.9154元，下调34个基点，连续9个交易日调低，下调点数连续第4日收窄。10-16
财经近期，央地密切配合，出台了一系列吸引外资的有力措施，并迅速步入落地阶段。10-16
财经今年，中央和地方各级政府加快推进重点项目投资。目前为止，推介项目超过1000个，总投资超过2.5万亿元。10-15
财经2018年国际货币基金组织和世界银行年会日前在印尼巴厘岛闭幕，各国经济官员呼吁协力防控贸易争端风险。10-15
财经党的十八大以来，新一轮国企改革不断涉“深水区”、啃“硬骨头”，取得显著成效。10-15
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文化收录了几千年间最能够反映丝绸之路上政治、经济、文化等主题的三百多件文物，图文并茂的向世人展示丝绸之路的历史文化与灿烂成就。10-16
文化当著名作曲家赵季平面向数千观众，唱响陕北民歌那悠扬绵长的旋律时，全场观众被那地道醇厚的味道深深震撼。10-15
文化来自国内外的影坛大咖，在具有独特文化氛围的大唐不夜城现代唐人街步上红毯，共襄盛举。10-15
文化自丝绸之路国际电影节举办以来，丝路沿线国家和地区以电影节为纽带，文化交流活动愈加密切，合作的广度和深度得到大力拓展。10-11
文化王永康说，西安是“一带一路”重要枢纽和门户城市，正在加快建设世界旅游目的地城市、国际旅游名城和世界旅游时尚之都。10-10
文化省政府新闻办公室举办"陕西‘一带一路’建设五年成就"主题系列第四场新闻发布会，就我省国际文化旅游中心建设总体情况进行了通报。10-10
文化如果说，海纳百川听取民意只是大气包容精神的一面，那广开言路、广纳贤言则是包容的大西安又一个生动表情。10-09
文化10月8日晚，第五届丝绸之路国际电影节开幕式暨西影60周年纪念大会在西安举行。省委书记胡和平就西影成立60周年作出批示。10-09
文化这个国庆节，西安的升国旗、唱祝歌、光影秀等众多创意科技点燃庆祝氛围，再次惊艳来自世界各地的游客。10-08
文化国庆期间，陕西省各种文艺活动异彩纷呈，而这些“文化大餐”的背后是许多文艺工作者的默默努力和付出。10-08
文化9月29日晚，“全民悦读最美三秦”第六届陕西省阅读文化节启动仪式在西安易俗大剧院举行。09-29
文化第五届丝绸之路国际电影节，将于2018年10月8日在西安盛装启幕，古城星光熠熠，众多中外电影人将齐聚大西安，共话电影事。09-28
三农王志刚一行先后调研了中博木耳菌包生产线、西川木耳技术研发中心、西川村集体经济吊袋大棚、柞水县科技资源统筹中心。10-16
三农10月14日，全省2018年度扶贫对象动态管理暨省脱贫攻坚大数据平台培训班在咸阳举办。10-16
三农本届果博会总签约苹果购销合同75份，签约量34.8万吨，金额37.74亿元，签约招商引资项目合同14份，金额12.89亿元。10-16
三农周至县尚村镇、翠峰镇等多个镇的1646户贫困户领到了精准扶贫投资分红250万元。10-16
三农由中国铁路西安局集团有限公司开展的“村口到门口·消费扶贫直通车”活动在西安南郊铁路社区“火车头”体育馆广场举行。10-16
三农全县贫困村129个，其中深度贫困村30个，建档立卡贫困人口31366户108460人，享受农村低保贫困人口7235户22310人。10-16
三农备受国内外关注的第二十五届中国杨凌农高会将于2018年11月5日至9日在杨凌隆重举行。10-16
三农洛南县三要镇龙山村宏达工艺品专业合作社采用“支部+合作社+农户”模式，吸引周边群众参与发展工艺纸灯笼产业，带领贫困户脱贫增收。10-16
三农“凤翔苹果”凭借良好的果品质量和品牌形象，第三次跻身“2018中国果品区域公用品牌”，列第56位，品牌价值13.54亿元。10-16
三农。10月9日，示范区召开第二十五届农高会筹备工作动员大会暨首届中国农民丰收节陕西杨凌分会场活动总结表彰大会10-16
三农日前，记者从第25届杨凌农高会筹委会展览部获悉，为进一步丰富展会内容，第25届杨凌农高会新增三个分会场。10-10
三农解决基层“谁来监察”“监察什么”“怎样监察”等问题，打通监察全覆盖“最后一公里”，向乡镇派出监察机构、监察专员。10-09
旅游据了解，“环球旅游小姐世界总决赛”今年是首次落户中国，大赛以“大漠风尚·璀璨中卫”为主题，共有来自世界各地的47名选手入围。10-16
旅游吉林的冬天，是一个让你来了就不想走的地方……吉林大地上聚居着满族、朝鲜族、蒙古族等多个少数民族。10-16
旅游由北京市旅游委旅游咨询服务中心举办的“i游北京，2018系列旅游咨询日活动”，10月12日走进朝阳区中海城香克林社区。10-16
旅游深秋时节的“天下第一泉”趵突泉，三窟并发，声音清脆，呈现出文人墨客笔下的“泉源上奋，水涌若轮”胜景。10-16
旅游10月13日至14日，2018中国·岱山岛国际运动风筝邀请赛暨全国风筝锦标赛在浙江舟山岱山县鹿栏晴沙景区进行。10-16
旅游重阳节即将到来，登高望远、外出旅游日益成为银发族过重阳的重要方式之一。10-16
旅游由云南则道茶业股份有限公司、陕西天茗茶文化有限公司联合主办的“大格局•大未来”则道茶业品牌发布及曼松贡茶品鉴会……10-15
旅游提升湖南旅游整体形象，推动区域旅游合作，10月12日，由湖南省旅游发展委员会主办的湖南旅游推介会在北京举行。10-15
旅游随着重阳节临近，老字号小吃店、食品店里的节令糕点全面热销，北京稻香村的重阳花糕等都特别受消费者欢迎。10-15
旅游据中央气象台网站消息，15日至16日，受低层切变线影响，江南东部、华南等地有较明显降水，其中，广东、海南的部分地区有大雨。10-15
旅游机票价格到底什么时候最低？是不是真的存在“越搜索越贵”“大数据杀熟”等情况？对此，北京青年报财经实验室进行了实验。10-15
旅游乱丢垃圾、高声喧哗，韩国游客近日因一系列不文明行为在邻国日本遭到嫌弃。在紧邻韩国的日本对马岛，日本市民设立韩语标识牌提醒游客保持安静。10-15
美食早餐吃什么呢？嘻嘻，自然是青菜萝卜各有所爱啰，今天向大家推荐一款燕麦饼干，个人感觉这款燕麦饼干很耐饥饿。10-16
美食每天早上是不是最匆忙的时候，有些人甚至是边走边吃的，这样不仅享受不到食物的美味，还会损害胃功能。10-16
美食皇帝的早餐，大臣的午餐，乞丐的晚餐！也就是说，早餐一定要吃的及其丰盛，要吃得非常好！10-16
美食大饼、油条、包子，是我们主要的早餐之一，一般都是买的外面的包子，你有想过自己在家为家人煮一个包子吗?10-16
美食将猪肉碎稍加煸炒直到断生，加入砂锅内。开大火，待烧开以后转小火炖半个小时（如果有时间的话可以多炖一段时间豆腐会更入味）。10-16
美食苦瓜含有一种具有抗氧化作用的物质，这种物质可以强化毛细血管，促进血液循环，预防动脉硬化。苦瓜还具有清热解暑、消肿解毒的功效。10-16
美食初秋的养生以养阴润肺除燥为主，薏米莲子银耳红枣羹，既可以滋阴润肺，又可以美白养肤哦，很合适这个季节的一款滋润养生羹哦。10-15
美食吃腻了包子豆浆的传统早餐，来点新鲜的花样——青菜鸡蛋饼，将泡洗过的青菜拌入面糊里再煎制出双面透香的煎饼。10-15
美食熟卤大肠（买的现成的）切细段，开水煮过去杂味儿，捞出沥水备用，不喜欢大肠的可以使用瘦猪肉，切细丝。10-15
美食人们常常说，不管是生了什么病，一定不能患糖尿病，因为一旦得了糖尿病，很多食物都不能吃10-15
美食烧热锅，红葱头爆香，下一点猪油，将咸肉煸炒，先下肥肉，再下瘦肉，最后加入青菜就熄火，翻炒几下。10-15
美食大家都知道菌菇是好东西，平日里估计大家也都会买这类的食材回家做各种美食。我也不例外，喜欢吃菌菇，买菜时也会经常购买。10-15
健康严格控制自己的饮食。每顿能控制自己的饮食，保持在七八分饱的人，相对来说会比其他人更加长寿。10-16
健康肤、胃、肺，三个字连读起来很拗口，不过，它们却是深秋最易受伤的三个部位，应注意食疗养护。10-16
健康从临床经验来看，女性当中最常见的几种心衰征兆分别为：没有原因的疲劳、出汗和气短，以及下巴、颈背部的疼痛。10-16
健康正常成年人至少每2年测量一次血压，高血压高危人群每半年测量一次血压，高血压患者至少每周测量一次血压。10-16
健康要注意的是，如果经常出现口臭，在食用这些食物后并不能很好的得到改善，就要注意是否因为疾病而引起的口臭。10-15
健康肠易激综合征，是一种常见的肠胃疾病，一旦患病，可严重影响患者的生活，所以必须及时治疗。哪些症状的出现，我们应该警惕肠易激综合征呢？10-15
健康打鼾可引起间歇性低氧、高碳酸血症及睡眠结构紊乱，并可导致高血压、冠心病、心律失常、脑血管病、认知功能障碍、2型糖尿病等多器官多系统损伤。10-15
健康10月13日是世界保健日，世界卫生组织各会员国，都会举行纪念活动，推广和普及有关健康知识，以提高人民健康水平。10-15
健康部分果皮中富含多酚，该物质具有良好的抗氧化作用。其既能保护水果不被氧化，还能给人体提供抗氧化的保护。10-14
健康有的糖尿病人虽然在平时很重视补水保湿，却还是会出现皮肤瘙痒难耐的症状，除了天气干燥原因引起之外，还有哪些诱因呢？10-14
健康如果脸色发黄一直没有得到缓解的话，应该及时去医院做肝脏的检查，另外要多喝水，多吃新鲜的蔬菜和水果，适当的锻炼身体来增强体质。10-13
健康经常饮用咖啡是会造成青光眼的，而且在平时大家还应少吃刺激食物，不要抽烟饮酒喝浓茶，更不要一次性饮用过多的水，因为这都会让青光眼风险增大。10-12
教育“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”苔藓虽生长于潮湿的角落，但它没有自暴自弃，而是顽强绽放出属于自己的“花朵”。10-16
教育当所有人站在淳安县富文乡中心小学的校门口时，每一个人都被眼前的这所学校震撼到了——小木屋式的校舍，配上26种颜色，就一个童话世界。10-16
教育山东、浙江、天津等省市教育部门跟进，到今年9月，重庆市教委宣布小学3年级起开始学编程，少儿编程越来越受到家长和学生的关注。10-16
教育不久前，深圳市福田区福苑小学为学生家长提供了通过手机APP给孩子个性化点餐的服务，同时，家长还能通过手机查看学校后厨。10-16
教育10月12日，由国务院国资委宣传局、中国大唐集团有限公司主办的“国企开放日暨中国大唐第十二届企业开放日”活动在46座城市……10-16
教育校园主题招聘日的现场，竟然有两直升机从天而降！这样电影大片般的画面，就出现在13日上午的南航校园。“10-15
教育安徽省儿童医院往东有一条名为吴夹弄的巷子，巷子里有座粉红色的建筑，墙壁上涂着“口罩天使中途宿舍”的标语。10-15
教育2009年4月，成都成为全国唯一的部、省、市共建统筹城乡教育综合改革试验区，进入城乡教育一体化发展的“加速期”。10-15
教育工程科技是推动人类进步的发动机，是产业革命、经济发展、社会进步的有力杠杆，面向第四次工业革命。10-15
教育近日，浙江省德清县新市镇完全小学的学生走进竹编技艺传承人马吉林的工作室，参观学习中国传统竹编技艺。10-15
教育13日至14日，2018年国际大学生类脑计算大赛总决赛在清华大学举办。10-15
教育题报告通过商业运行流程、风险管控分析、经济运行原理、产业政策依据等几个方面对“智冠信用消费新业态”进行了全方面的分析和论证。10-14
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车目前的插电式混合动力车一般设计的最大纯电续航里程为50公里，因为这是我国新能源汽车的准入门槛。10-16
汽车在动力与操控方面，2018款哈弗H2创享版搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率达110kW，峰值扭矩达210 N·m。10-16
汽车亮相巴黎车展靠的是广汽传祺全球化布局的信心，巴黎车展也将成为广汽传祺进一步打响在欧洲汽车成熟市场的品牌知名度的契机。10-15
汽车轿跑车和标准SUV车型的尺寸将介于柯珞克和科迪亚克间，续航里程均大约为300英里。10-15
汽车这款全新产品将凭借出色的车身设计和不俗的产品实力，将为年轻消费群体带来与众不同的驾乘体验，开启高档A级SUV市场新蓝海。10-11
汽车作为捷豹路虎持续盈利增长战略的一部分，该公司专注于提高运营效率，将根据全球需求波动调整供应。10-11
汽车塔塔Harrier将基于路虎的D8平台，该平台目前还诞生了路虎发现神行、捷豹E-Pace，现款以及新一代路虎揽胜极光。10-10
汽车秦Pro覆盖燃油、双模、纯电三种不同动力系统，适应用户多元化需求，高效强劲动力带来超强动感体验。10-10
汽车云逸竞争对手为T-ROC、C-HR、奕泽等车型，越级的2655mm超长轴距和低于竞品的售价区间会吸引不少年轻的消费者。10-10
汽车记者采访发现，目前ETC推广，在便利性和应用范围上，还面临不少难点，导致车主办理积极性不高。10-10
汽车雷克萨斯日前公布了LC轿跑的黄色限量版预告图，新车有望在10月份举行的巴黎车展上首次亮相，预计售价8万英镑(约合人民币72万元)。10-09
汽车日前，三星显示(SAMSUNG DISPLAY)宣布：将为奥迪全新的电动运动型多功能车(SUV)——奥迪e-tron，提供7英寸OLED显示屏。10-09