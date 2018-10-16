吴堡不断优化提升营商环境 打造政策高地和投资洼地

10月16日，吴堡县公开通报了优化提升营商环境有关情况。

西部网榆林讯（记者 李明）10月16日上午，榆林市营商办、市政府新闻办联合举行榆林市各县市区、开发区优化提升营商环境主题系列第三场新闻发布会，公开通报了吴堡县优化提升营商环境工作有关情况。

据了解，今年以来，吴堡县立足实际，坚持问题导向、需求导向和效果导向，将“放管服”改革作为优化提升营商环境的“先手棋”，以“缩时间、减环节、优流程、提效率”为目标，不断优化提升全县营商环境，努力将吴堡县打造成全市优质营商环境政策高地和投资洼地。

在当天举行的新闻发布会上，吴堡县委常委、常务副县长孙利斌，吴堡县市场监督管理局局长刘学勇，吴堡县发展改革局局长刘晨明，吴堡县不动产登记局局长薛国瑞出席发并介绍情况。吴堡县住房和城乡建设局总工程师宋涛、吴堡县税务局副局长张汉宝、吴堡县行政审批管理办公室主任宋锦峰参加发布会，并就有关问题现场进行了解答。

据介绍，吴堡全面提高政务服务水平，凡与人民群众密切相关的行政审批事项均纳入政务服务中心集中办理。目前，中心共进驻28个部门和单位，共设42个窗口，办理579项审批和服务项目。

吴堡县简化了程序，提升企业开办和注销效率。新设立企业办理环节压缩至4个，时间压缩至1个工作日，办理成本压缩至196元，申请材料优化至2件；将符合简易注销的市场主体，办理环节数保持在1个，办理时间压缩至0.1个工作日。目前已清理取消了建筑节能备案、施工合同备案等4个前置环节和关键岗位实名制管理、扬尘视频监控、工程档案报送责任书、工伤保险和农民工工资保证金等6个“搭车”事项。将企业投资项目从立项到施工许可办理环节优化至7个，办理时间缩短到38个工作日，申请材料优化至35件。

不动产登记业务已全部进驻政务大厅，与税务、住建协调，实现一厅受理。办理环节压缩至1个，办理时间压缩至1天，办理成本降低到10元，申请材料数压缩至4件；查封登记、异议登记即时办结。对于中介部门收费行为严厉督查，企业获得信贷办理环节压缩至3个，时间压缩至2个工作日，申请材料优化至3件。国地税涉税业务现全部实现“一网通办”“一窗通办”。企业纳税人网报开通率保持100%，综合税收负担率降低至0.5%，纳税次数减少至1次，纳税时间压缩至0.05小时。

降低企业运行成本成效，共计减免各项税收达1157万元。截至目前，全县投资项目在线监管审批平台项目纳入率100%，按时办结项目41个，办结率100%。提升企业管理水平方面，1-9月，预计全县规上直报工业企业主营业务实现收入7.4亿元，同比增长20%。

当天的发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持。榆林市工商联、榆林市总商会有关企业代表，省级媒体驻榆记者站、省级媒体驻榆林报道组、省级网络媒体榆林频道和榆林传媒中心、吴堡县有关媒体记者参加了新闻发布会。

编辑： 高政超