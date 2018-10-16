10月16日，陕西召开纪念习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表四周年座谈会。

10月16日，陕西召开纪念习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表四周年座谈会。

西部网讯（记者 彭芬）10月16日，陕西召开纪念习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表四周年座谈会，省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。会议重温学习习近平总书记重要讲话精神，传达学习中宣部推进文艺创作研修班精神，交流工作实践和创作心得，安排部署下一步工作。

会议指出，党的十八大以来，在习近平总书记重要讲话精神的指引下，我省文艺工作成效显著，影视精品“陕西制造”享誉全国，“文学陕军”新老队伍硕果累累，戏剧艺术风格精神深刻感人，音乐创作演出跻身全国一流，相声曲艺焕发生机，美术创作展现陕西风采，文艺评论卓有成效，舞蹈、书法、民间文化等各艺术门类蓬勃发展。

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

庄长兴表示，全省文艺战线要认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持“二为”方向、“双百”方针，把满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点，展现用心用情用功的时代作为。要聚焦创作生产优秀作品这个中心环节，把提高质量作为文艺作品的生命线，深入生活、扎根人民，力戒浮躁、潜心创作，为广大人民群众提供更丰富、更有营养的精神食粮。要坚持守正创新，紧跟时代步伐，提升文艺原创力，让优秀传统文化展现出的新的魅力和时代风采。要加强人才队伍建设，扎实推进文化名家暨“四个一批”人才培养工程，实施“百青计划”“百优计划”，团结引导广大文艺工作者为推动我省文艺繁荣兴盛作出新的更大贡献。

我省部分文艺家，省市各有关单位、各文艺家协会、高等艺术院校和院（系）负责人，“百优计划”资助人才代表参加会议。

编辑： 高政超