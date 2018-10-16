西安大力整顿出租车行业“顽疾” 将建违规黑名单

此次专项整治以影响行业服务质量提升的少数出租汽车企业、驾驶员和车辆作为整治对象，以违规多发的客运站、地铁站等重点部位为整治区域，查处一批典型案件，曝光一批严重违规行为，吊销一批违规驾驶员从业资格证，清除一批行业害群之马，建立一本“黑名单”，有效遏制重点区域服务违规行为多发势头，确保机场火车站等重点部位行业形象明显改善，出租汽车服务质量显著提升。
6项重点违规行为将被整顿
1、打击“空号”“套牌”假出租汽车；
2、遏制出租汽车拒载、不使用计价器等严重违规行为；
3、查处混用和转借出租汽车专用发票、使用外接打票机打取乘车发票等违规行为；
4、严查计价器私接“小马达”等价格欺诈行为以及私接“干扰器”、GPS开关等逃避监管的行为；
5、打击扰乱营运秩序、欺行霸市等涉黑恶违法行为
6、大力整治重点部位违规滞留，人车分离，下车揽客并伺机拼座、宰客等违规行为。
7项情形将被重点监管
1.出现拒载、绕道、不使用计价器、计价器私接“小马达”、私接GPS开关、擅自使用打票机、“倒卖”乘客等严重违规行为的；
2.专项整治期间市场违规或有效投诉2次以上的；
3.拒绝、阻碍执法检查或威胁、恐吓、辱骂执法人员的；
4.将出租汽车交由无从业资格证人员营运的；
5.车辆被发现在重点区域滞违规留3次以上的；
6.因服务违规被媒体曝光或违规行为被上级领导批示的；
7.其他因服务违规而产生重大社会影响的。
西安市交通运输局副局长李斌科说，“18项铁规”公布至今已近百天，出租汽车服务质量确实有所好转，但是出租汽车违规现象没有得到根本遏制，仍需要行业“对症下药”，敢于刀口向内，持续发力、积极作为，给“顽疾”“病灶”清创消毒，给乘客一个交待，给守法经营的从业者一个说法，给社会一个说到做到的口碑。“此次整治专项行动一定要打出声势、打出成果、打出威慑。”
会上还对第二批“五星级金牌驾驶员”进行了表彰，75名“五星级金牌驾驶员”、53名拾金不昧驾驶员、34名助人为乐驾驶员、2名乐善好施驾驶员受到奖励。
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编辑： 谢卓
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