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宝鸡通报餐饮食品抽检情况 多家餐馆餐具检出大肠菌群

时间：2018-10-16 18:16:04  来源：西部网-陕西新闻网  

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宝鸡通报餐饮食品抽检情况 多家餐馆餐具检出大肠菌群

近期，宝鸡市食品药品监督管理局组织抽检餐饮食品(含餐饮具)、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料等7类67批次样品，合格61 批次，不合格6批次。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近期，宝鸡市食品药品监督管理局组织抽检餐饮食品(含餐饮具)、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料等7类67批次样品，合格61批次，不合格6批次。

据了解，此次抽检淀粉及淀粉制品1批次、粮食加工品2批次、肉制品1批次、食用油油脂及其制品1批次、调味品3批次、饮料2批次均未检出不合格样品；餐饮食品(含餐饮具)57批次，餐饮具不合格6批次。

不合格产品情况为：

（一）宝鸡市金台区超时代鱼火锅店使用的茶杯，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。

（二）宝鸡市金台区小猪小牛章鱼水煎肉店使用的骨碟，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。

（三）凤翔县恒源新城老屈家餐馆使用的汤碗，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。

（四）扶风县新牌坊饭店使用的花边盘，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。

（五）太白县泸州川菜馆使用的凉菜盘（圆盘）和热菜盘（椭圆盘），检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。

对上述抽检中发现的不合格产品，企业所在地金台区、凤翔县、扶风县、太白县食品药品监管部门已要求有关单位立即采取措施，控制风险，并依法予以查处。

编辑： 谢卓

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