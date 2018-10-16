宝鸡通报餐饮食品抽检情况 多家餐馆餐具检出大肠菌群

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近期，宝鸡市食品药品监督管理局组织抽检餐饮食品(含餐饮具)、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、肉制品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料等7类67批次样品，合格61批次，不合格6批次。
据了解，此次抽检淀粉及淀粉制品1批次、粮食加工品2批次、肉制品1批次、食用油油脂及其制品1批次、调味品3批次、饮料2批次均未检出不合格样品；餐饮食品(含餐饮具)57批次，餐饮具不合格6批次。
不合格产品情况为：
（一）宝鸡市金台区超时代鱼火锅店使用的茶杯，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。
（二）宝鸡市金台区小猪小牛章鱼水煎肉店使用的骨碟，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。
（三）凤翔县恒源新城老屈家餐馆使用的汤碗，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。
（四）扶风县新牌坊饭店使用的花边盘，检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。
（五）太白县泸州川菜馆使用的凉菜盘（圆盘）和热菜盘（椭圆盘），检出大肠菌群，标准规定不得检出。检验机构为宝鸡市食品药品检验检测中心。
对上述抽检中发现的不合格产品，企业所在地金台区、凤翔县、扶风县、太白县食品药品监管部门已要求有关单位立即采取措施，控制风险，并依法予以查处。
编辑： 谢卓
娱乐照片中，昆凌扎着马尾，头戴耳机，身穿黑色卫衣，认真的盯着前面的屏幕，侧颜精致温柔，气质佳。”“好有仙气的侧颜。”10-17
娱乐朱丽叶-比诺什是影史第一位也是唯一一位欧洲三大国际电影节大满贯影后10-17
娱乐中国担任本届电视节主宾国，通过集体推介、节目展映、主题论坛等活动展示中国影视行业最新发展，助力中国影视作品“出海”。10-17
娱乐“新郑是‘戏窝’，老百姓爱听戏、爱唱戏，市豫剧团上世纪就出名了，他们出演的《包公误》还被拍成电影了。”10-17
娱乐据悉，中国优秀动漫推介会由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中国国际电视总公司、央视动画有限公司承办。10-16
娱乐如摄影系的张艺谋、侯咏、顾长卫、吕乐，导演系的陈凯歌、李少红、夏钢、田壮壮、胡玫，美术系的霍建起、冯小宁、尹力……10-16
娱乐两人多次被网友偶遇拍到同框，却始终未承认过恋情，如今直接公布婚讯。10-16
娱乐在节目现场，胡玫导演亮相《我就是演员》担任飞行导演，仅一段其过往作品的简单介绍，就让现场的年轻观众集体发出赞叹声。10-15
娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
娱乐近日，在腾讯影业的发布会上，琼瑶宣布将与腾讯影业达成合作，共同开发《还珠格格》这个大IP。10-15
娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12