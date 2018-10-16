男子醉驾酿车祸审理期间潜逃 宝鸡警方将其抓获

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 王琦）醉酒驾车发生交通事故，法院审理时，驾驶员燕某又逃脱。10月12日中午12时许，宝鸡市渭滨交警大队民警通过网上追逃将涉嫌危险驾驶罪的燕某从西安铁路公安处宝鸡东站派出所押解归案。
据了解，今年3月25日1时55分许，燕某醉酒后驾驶陕CQFxxx号普通二轮摩托车沿火炬路由东向西行驶至尚品阳光小区门前时，与在尚品阳光小区门前由北向东倒车的李某驾驶的陕CZFxxx号小型面包车发生碰撞，造成燕某和面包车乘客张某受伤，两车受损。燕某经检验鉴定血液中酒精含量为190.51mg/100ml。经渭滨交警大队事故责任认定，燕某负此次事故的同等责任，燕某对醉酒驾驶机动车的肇事犯罪事实供认不讳。
4月3日，渭滨交警大队依法对燕某采取取保候审强制措施，但在8月下旬，宝鸡市渭滨区人民法院审理燕某涉嫌危险驾驶一案时，燕某脱逃。随后，渭滨交警大队接到了法院的逮捕决定书，并迅速开展网上追逃。
10月12日，燕某在潜逃途中被西安铁路公安处宝鸡东站派出所民警抓获，并由宝鸡市公安局交通警察支队渭滨大队民警押解归案。目前，燕某羁押于渭滨区看守所，案件正在进一步办理当中。
编辑： 谢卓
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