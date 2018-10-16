省政协向460名不再连任省政协常委和委员颁发纪念证牌

10月16日，省政协向不再连任的十一届省政协常委和委员颁发纪念证牌。（摄影 李亮）

省政协主席韩勇向不再连任的委员颁发纪念证牌。

西部网讯（记者 李媛）10月16日，省政协向不再连任的十一届省政协常委和委员颁发纪念证牌。省政协主席韩勇出席并讲话。省政协副主席陈强、祝列克、李晓东、李冬玉、杨冠军、王二虎和秘书长闫超英出席。

韩勇指出，省政协今年换届后，共有460名十一届省政协常委和委员不再连任。五年来，各位委员牢记使命、不负重托，聚焦追赶超越定位和“五个扎实”要求，在各自岗位上勇挑重担、开拓创新、建功立业；充分发挥在界别群众中的代表作用，让广大人民群众感受到政协委员就在身边、人民政协离自己很近；充分发挥在政协工作中的主体作用，深入开展调查研究，精心准备提案发言，积极反映社情民意，为陕西发展凝聚各方智慧，为追赶超越汇聚了强大正能量。五年履职的生动实践，彰显了委员们心系三秦、情牵百姓的感人情怀，体现了懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的精神风貌，向全省人民交出了一份满意的答卷。希望不再连任的常委和委员，继续发挥自身优势，一如既往地关心关注人民政协事业，一如既往地参与和支持我省经济社会建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出更大贡献。

韩勇强调，省政协要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，紧密围绕中共陕西省委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为全省政协工作营造民主和谐、团结奋进、蓬勃发展的良好氛围，为谱写陕西追赶超越新篇章作出新的贡献。

编辑： 焦晓珊