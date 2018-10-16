西安纺织城客运站汽车充电站上线，充电3小时可免费停车。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 韩娇）充电三小时即可免停车费，21台45KW直流快充充电桩，最低时段每度电仅0.6335元，对于西安灞桥区的新能源汽车车主来说，在家门口即可充电，“充电难”“找不到充电桩”就不再是问题了。
据记者了解，10月14日，纺织城客运站建成西安首家客运站内充电站，24小时均可充电，充电站位于纺织城客运站院内停车场，司机朋友从纺织城客运站北门进入即可。
司机下载特来电APP或关注“特来电”微信公众号点击电站搜索即可查找到西安纺织城客运站充电站，选择充电终端后插枪，确认连接正常后点击“启动充电”，可随时查看充电电量，充电结束后，点击充电完毕后拔出充电枪，本站支持特来电APP、特来电微信、支付宝支付。
正在充电的新能源车主韩先生告诉记者，自己看到家门口有充电站后，便立马赶来体验一番，纺织城客运站的充电站交通便利，场地很大，还给驾驶员们提供了休息区，客运站内有很多吃饭、休闲、娱乐的地方，相对于自己和新能源车主来说，非常方便。
纺织城客运站东临沪陕、西蓝高速香王入口，北接连霍、西临高速灞桥入口，西连东三环线半坡立交直通西禹高速入口，目前已经实现各种交通工具无缝衔接。
编辑： 焦晓珊
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