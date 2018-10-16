西安推进“一带一路”建设步伐 成中亚热门留学目的地

西安扎实推进“一带一路”建设步伐，成果丰硕。

西部网讯（记者 张棋）10月16日上午，陕西省人民政府新闻办公室举办“陕西‘一带一路’建设五年成就”主题系列发布会第六场。记者从发布会上了解到，近年来，西安市扎实推进“一带一路”建设，取得了阶段性成果。

对外合作全面拓展 与“一带一路”沿线国家建立合作网络

近年来，西安承办或协办了三届欧亚经济论坛、五届丝博会以及丝绸之路旅游部长会议、2017中国国际通用航空大会等活动，主办了五届丝绸之路经济带城市圆桌会、两届丝绸之路工商领导人（西安）峰会、两届世界西商大会、首届全球程序员节、2018中国500强企业高峰论坛、2018全球创投峰会等一系列活动卓有成效。

特别是依托硬科技“八路军”，成功举办了全球硬科技创新大会及西安国际创业大会，树起了西安全球“硬科技”之都的金字招牌，积极与“一带一路”沿线国家建立合作网络，鼓励陕汽、陕鼓、标准股份、隆基绿能、爱菊集团、西安建工等一批骨干企业在哈萨克斯坦、伊朗、马来西亚等国家投资兴业。

记者了解到，西安综合保税区、西安航空基地综合保税区、西安铁路集装箱中心站、西安一类陆路（铁路）对外开放口岸及肉类、粮食、水果、药品、整车进口、冰鲜水产品等进口指定口岸获批运营。“长安号”常态化运营，实现了从2013年每月仅一列到今年前9个月就开行913列的“井喷式”增长，开行数量、货运总量、重载率保持全国第一。

西安咸阳国际机场已对51个国家公民实施72小时过境免签，累计开通国内外航线337条，其中西安—阿姆斯特丹、西安—哈恩、西安—首尔等国际（地区）航线58条，国际通航城市47个，航线网络通达五大洲24个国家，全货运航线已增加至14条。

今年，西安市又获批国家级临空经济示范区和跨境电商综合试验区，进一步推动面向“一带一路”的枢纽经济、门户经济、流动经济发展驶入快车道。

西安成为中亚国家学生首选出国留学目的地之一

在人文安全方面，西安市与26个国家的31个城市建立了友好城市关系，与28个国家57个城市缔结为友好交流城市。分别承办了两届丝绸之路国际电影节、丝路文化发展论坛、长安与丝路的对话、长安与罗马的对话等活动。同时，西安与全球10大人才机构、13家海外留学人员社团签订了合作协议，在英、法、俄、德、澳等5国设立“西安海外人才工作站”或签订合作协议，基本形成了全球招才引智新格局。与丝路沿线城市在留学生教育、学历教育、人力资源培训等方面合作全方位展开，西安已经成为中亚国家学生首选出国留学目的地城市之一。

5年来，西安市以申创“一带一路”综合改革示范城市为抓手，出台了《加快建设丝绸之路经济带新起点的实施方案》等一系列政策文件和年度行动计划，持续完善顶层设计，不断明晰“一带一路”建设的“路线图”和“时间表”。

下一步，西安市将进一步加快建设丝路文化高地和对外交往中心，不断拓展“海外西安”新空间，切实当好全省“一带一路”建设的“排头兵”。

编辑： 沈晓芳