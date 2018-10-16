彬州市举办国际半程马拉松赛 报名可赢取万元奖金

彬州第五届国际半程马拉松赛将于2018年11月4日 10:00开始。
西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（10月16日）从彬州市第五届国际半程马拉松赛组委会获悉，由中共彬州市委、彬州市人民政府主办的彬州第五届国际半程马拉松赛将于2018年11月4日10:00开始，即日起开始报名，报名截止时间为2018年10月28日。
据了解，本次比赛半程马拉松（21.0975km）：设男子、女子2个组别，男子组限报1500人，女子组限报500人。迷你马拉松（5km）：设男子、女子2个组别，各组别人数不限。
半程马拉松参赛者，可登录赛事官方网站：http://binzhou.xatxj.cn/按提示要求完成报名，报名成功后可收到提示短信；团体报名请联系赛事组委会，按要求递交报名单，完成团体报名。联系电话：029-86196020 （法定工作日9:00-17:30）。
迷你马拉松项目仅接受现场报名。个人报名，需出示有效证件原件及复印件；确实无法到现场报名的参赛者，委托他人报名需有参赛者本人签名的委托书，受委托人应出示有效证件原件及复印件，并在委托书上签名；团体报名，凡彬州市区域内各单位、社会团体、干部职工须有单位统一组织在文体广电局报名。地址为彬州市文体广电局（彬州市泾河新区文化图书大楼12楼），联系电话：029-34922923（法定工作日9:00-17:30）。
中国田径协会注册运动员一级运动员以上，参加半程马拉松比赛不收报名费。半程马拉松参赛者每人收取报名费50元（含参赛T恤、跑步背包、参赛号码簿、参赛保险、饮用水、能量补给等，含一次性计时芯片）。组委会将为部分参赛运动员提供比赛当天西安—彬州市的往返摆渡车辆，凡需要搭乘摆渡车辆的运动员须在报名的同时交纳70元/人的乘车费用，请在填写报名资料时注意相关选项。
运动员比赛号码由组委会统一编发，10:00 采取半程马拉松选手在前、迷你马拉松选手在后的顺序同时鸣枪起跑。半程马拉松各组别按成绩录取前10名，奖励前八名，分别颁发奖金、奖杯及证书。前3名参加颁奖仪式。迷你马拉松男子组按成绩奖励前20名, 女子组按成绩奖励前20名,分别颁发奖金、证书。前3名参加颁奖仪式。凡半程马拉松完赛选手，均可获得完赛奖牌一枚。参赛选手凭本次参赛号码布可在2018年11月3日—5日免费观光旅游彬州市大佛寺石窟博物馆。
半程马拉松：奥体中心东门 → 高速路引线 → 敬老院 → 河堤路入口东 → 河堤路 → 火石咀千狮桥出口（左拐）→ 太王街→ 凌云路 → 白土街 → 新政府 → 公刘街 → 汽车站（左拐）→ 豳风桥（往返左拐）→ 公刘街（左拐）→ 美食城 → 新区广场东路 → 太王街 → 新平街（左拐往返）→ 太王街 → 白土街（左拐往返）→ 太王街 → 社保大厦十字口（左拐）→ 泾二路（右拐）→ 滨河大道（右拐）→ 泾四路 → 消防大队→ 体育馆 → 奥体中心东门（终点），全程21.095公里。
迷你马拉松：奥体中心东门—→高速路引线—→敬老院—→河堤路入口东（左拐）—→滨河大道（东左拐）—→经二路（左拐）—→社保大厦—→体育馆（右拐）—→奥体中心东门（终点），全程5公里。
跑者可以登录官网http://binzhou.xatxj.cn 或者扫二维码报名参赛！
编辑： 熊惠玲
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