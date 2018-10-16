陕西第七届小戏小品优秀剧目展演闭幕 百场巡演展现创作成果

陕西省第七届小戏小品优秀剧目展演闭幕。
陕西省第七届小戏小品优秀剧目展演闭幕。
西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（10月16日）从陕西省剧协获悉，10月12日，由陕西省文学艺术界联合会，陕西省戏剧家协会，吴起县委、县政府主办的陕西省第七届小戏小品优秀剧目展演闭幕。
在10月10日至10月12日为期三天的展演活动中，集中展示和演出了从全省小戏小品中选拔出的近30台剧目，精彩纷呈、丰富多彩，受到了当地观众的热烈欢迎。12号下午，陕西省文联党组成员、专职副主席禹剑锋，延安市文联党组书记、副主席王青山，省文联副主席、省戏剧家协会主席刘远，中共吴起县委常委、宣传部部长柳志青，省戏剧家协会党组书记、秘书长、驻会副主席李生茂，省剧协党组成员、副秘书长王钊等以及专家评委、媒体、观众百余人出席并观看了本次小戏小品展演颁奖晚会。
据了解，陕西省小戏小品大赛自2006年创办以来，每两年举办一届，目前已举办了六届。陕西省第七届小戏小品展演活动自今年7月初启动以来，在西安、渭南、商洛、宝鸡、榆林、延安等地进行了十五场分会场演出，历时3个半月的时间，参演单位50多个，演出剧目达104场次，参演演员300多人。竞演活动规模大、辐射面广、参赛剧种多样，涵盖了秦腔、眉户、陕北民歌剧、道情、商洛花鼓以及话剧小品、方言小品等。除了专业院团及专业演员之外，本次大赛还吸引了众多来自农村、企业、高校的非专业团体参加。
经本届展演活动评审委员会认真评审，评选出的奖项有：优秀剧目奖12个、剧目奖13个；优秀演出奖12个、演出奖13个；优秀表演奖、表演奖，优秀编剧奖、编剧奖，优秀导演奖、导演奖148个；“优秀组织奖”27个。
陕西省第七届小戏小品展演活动是在全省认真学习习总书记系列讲话精神、大力弘扬主旋律、汇聚正能量的热潮中，举办的全省群众性文化活动，必将对陕西戏剧艺术事业的繁荣发展起到积极的促进作用。
编辑： 熊惠玲
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