西安海关推动口岸提效降费 开展“先验放后检测”监管新模式

西部网讯（记者 马晴茹）为进一步优化陕西口岸营商环境、促进跨境贸易便利化。今天（10月16日），记者从西安海关处获悉，西安海关制定了《西安海关落实口岸提效降费工作方案》，其中“先验放后检测”监管新模式备受关注。
记者了解到，《工作方案》中提出了五方面16条工作举措。其中包括实施全面推广“提前申报”模式、大力优化税收征管方式、开展“先验放后检测”试点、优化通关服务机制等方式来进一步压缩整体通关时间；降低进出口环节合规成本；减少进出口审批的环节以及提升口岸管理信息化智能化水平。
针对“先验放后检测”监管模式，西安海关检验监管处处长赵凌告诉记者，这项改革首先是从铁矿石开始的。“以去年为例，我国进口铁矿石约10亿吨，原来的通关模式是‘先检测后验放’，按照规定，每750吨抽样一次，检测周期约为10~15天，这样铁矿石就需要在港口堆放，既产生费用，又降低了通关效率。”
而实行“先验放后检测”模式后，进口铁矿石到港后只需要完成放射性检测、外来夹杂物检验、数重量鉴定、外观检验以及治取样等现场检验检疫工作后，即可提离海关作业场所，大大缩短在港堆放时间，减少堆存和装卸的费用。海关将在货物提离后实施实验室检测、综合评定及签发证书。
据了解，西安海关将积极贯彻落实口岸提效降费会议精神，结合陕西的实际情况，扩大“先验放后检测”模式的范围。在风险可控的前提下，所有进口加工食品、机电产品、纺织品、轻工品、矿产品、金属及其制品、一般化工品等检验检疫风险较低的货物，在口岸实施必要的单证、货证核查后即可允许提离口岸海关监管区，在收货人申报的目的地实施现场查验、抽样送检等检验工作。
编辑： 高政超
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