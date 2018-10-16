首届高分应用解决方案大赛西安落幕，27项优秀解决方案获奖。
西部网讯（记者 李媛）今天（10月16日）上午，我国首届“航天天绘杯”高分应用解决方案大赛在西安落幕。记者了解到，本次大赛是第五届高分辨率对地观测学术年会的官方赛事，涉及国家发展战略及重大项目、高分技术应用、高分行业应用三大方向，大赛设置一等奖、二等奖、三等奖、优秀创意奖共27个奖项，共有37个团队，107名选手入围决赛。
大赛在高分辨率对地观测系统重大专项管理办公室的指导下，在高分辨率对地观测学术年会组委会的支持下，由地理信息工程国家重点实验室主办。大赛秉承“公平、公正、融合、创新、开放”的宗旨，针对不同行业、不同领域、不同用户对高分辨率对地观测数据的应用需求，评选出27项优秀解决方案。
据大赛官网数据统计，本次大赛吸引了北京、河北、武汉、安徽、浙江、云南、陕西、四川、山东、黑龙江等地区政府部门、研究机构和企事业单位的广泛关注；活动吸引了全国多家相关业务单位以及北京大学、清华大学、武汉大学、华中科技大学、厦门大学、福建大学、解放军信息工程大学、西安电子科技大学、长安大学等高校众多学子的积极参与。
为体现大赛的权威性和公平公正，大赛组委会邀请北京市遥感信息研究所研究员文江平、清华大学教授党安荣、国家测绘产品质量检验测试中心主任研究员张继贤、西安测绘研究所研究员胡莘、北京大学副院长程承旗等多位行业知名专家对参赛方案进行现场评审。
航天恒星科技有限公司西安分部部长朱翔宇告诉记者，高分应用主要是对高分辨率遥感图像的利用，这不仅使土地利用、城市规划、环境监测等民用方面有了更便利、更详细的数据来源，而且对于军民融合应用、服务一带一路倡议有着更为深远的意义。
据了解，此次“航天天绘杯”高分应用解决方案大赛的成功举办，进一步加深了我国高分应用领域的技术交流和业务合作，激发了创新活力，将有力促进高分辨率对地观测数据在政府、企业、高校及科研单位的多维深度应用，进一步提升高分辨率对地观测数据在国家发展战略、重大项目及各行业各领域的应用解决能力。
编辑： 韩睿
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