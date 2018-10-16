铜川市将举办纪念耀州窑创烧1400周年系列活动。

西部网讯（记者 贺桐）今天（10月16日）上午，记者从铜川市人民政府了解到，纪念耀州窑创烧1400周年系列活动将于10月21日至29日在铜川市耀州窑文化基地耀瓷小镇举办，旨在弘扬耀瓷文化，推动陶瓷产业转型升级高质量发展，建设新时代丝绸之路新瓷都。

今年适逢耀州窑创烧1400周年，历史的邀约•耀州窑1400——“一带一路”陶瓷文化产业发展论坛系列活动，由铜川市委、市政府主办，陕西省美术家协会、耀州窑文化基地管委会承办，将邀请国内外陶瓷文化专家学者、陶瓷产业企业家代表出席，是铜川市委、市政府潜心打造“丝路瓷都”、重振千年耀瓷雄风的一次探索。

耀州窑文化基地管委会主任何建平介绍说，此次纪念耀州窑创烧1400周年系列活动为期九天，以“历史的邀约”为核心，集学术研讨、创意展销、互动体验等功能为一体，分为“耀·艺术”、“耀·创意”、“耀·未来”三大板块。

“耀·艺术”板块通过国际陶瓷技艺与材料传承创新作品巡展等三个展览拓展耀瓷小镇的艺术领域，“耀·创意”板块通过创意市集、艺术家现场表演等体现非物质文化遗产传承创新的多样化方式，“耀·未来”板块通过举办陶瓷文化产业论坛和系列艺术体验活动，探索传承耀瓷文化、发展陶瓷产业的未来模式。

活动的主会场设置在耀瓷小镇创意园区，特邀景德镇陶文旅集团进行环境提升和业态设计，区域内所有展馆、会议室、酒店、餐厅均是对铜川市老工业集中区的闲置厂房“变装”而来，既保留了工业建筑的结构和风格，又增添了耀瓷文化和现代人文元素。

近年来，为支持陶瓷产业做大做强，铜川市委、市政府先后出台了《铜川陶瓷发展纲要》《关于加快发展陶瓷产业的意见》等政策文件，并设立了500万元的陶瓷产业发展专项资金，实施了大师引领“百千万”人才工程。

铜川陶瓷历史悠久，陶土、煤气资源丰富，制瓷要素成本低廉，交通区位优势明显，是承接新一轮“东陶西进、南陶北上”产业转移的理想之地。2018年丝博会“一带一路”陶瓷产业推介会上，铜川与各方投资代表现场签约项目56个，涉及资金408.3亿元，表现出耀瓷品牌巨大的市场潜力。

未来几年，陈炉古镇将与耀瓷小镇共同打造耀瓷文化旅游精品线路，“一带一路”陶瓷产业新城、陈炉陶瓷工业园区将积极引进先进陶瓷生产工艺、发展陶瓷高新材料，共同建设现代陶瓷产业新高地。

编辑： 贺桐