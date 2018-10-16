新闻频道 > 本网原创

2018前三季度陕西外贸进出口稳定增长 出口增速全国第二

时间：2018-10-16 13:34:13  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

2018前三季度陕西外贸进出口稳定增长 出口增速全国第二

今天（10月16日），西安海关举行2018年前三季度陕西省外贸进出口情况暨西安海关落实口岸提效降费工作举措新闻发布会。记者了解到，同期陕西省出口增速位列全国第二。 记者从西安海关处了解到，2018年前三季度陕西省进出口总值2580.1亿元人民币，比去年同期（下同）增长31.9%。其中，出口1572亿元，增长34.9%；进口1008.1亿元，增长27.3%；同期贸易顺差563.9亿元。进出口、出口、进口增速分别列同期全国第4位、第2位和第6位。

西安海关举行2018年前三季度陕西省外贸进出口情况新闻发布会。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月16日），西安海关举行2018年前三季度陕西省外贸进出口情况新闻发布会。记者从会上了解到，前三季度，陕西省出口总值为1572亿元，增长34.9%，增速位列全国第二。  

据悉，2018年前三季度，陕西省进出口总值2580.1亿元人民币，比去年同期（下同）增长31.9%。其中，出口1572亿元，增长34.9%；进口1008.1亿元，增长27.3%；同期贸易顺差563.9亿元。进出口、出口、进口增速分别列同期全国第4位、第2位和第6位。

据西安海关副关长龙承伟介绍，2018年前三季度，陕西省外贸中加工贸易进出口占比超6成，海关特殊监管区域物流货物进出口倍增。加工贸易进出口总值1612.2亿元，增长24.6%，占同期全省进出口总值的62.5%。海关特殊监管区域物流货物进出口282.7亿元，增长1.5倍。

其中，外资企业进出口占主导，民营企业进出口增速最高；外商投资企业进出口1754.5亿元，增长24.9%，占同期陕西省进出口总值的68%；民营企业进出口586.8亿元，增长64.7%，占22.7%；国有企业进出口238.6亿元，增长22.1%，占9.2%。

记者了解到，今年以来，陕西外贸进出口规模实现较快增长的同时，也出现了一些新变化和新亮点。

外贸龙头企业进出口大幅增长。前三季度，美光、三星（含海邦物流）两家外贸龙头企业进出口继续保持较高增长，进出口值分别为1031.2亿元和663.3亿元，分别增长30.9%和54.1%，两家企业合计占同期全省外贸总值的65.7%，是拉动陕西省进出口增长的主要因素；民营企业进出口表现活跃，全省外贸发展内生动力不断增强。各类型企业进出口均保持了良好的增长势头，其中民营企业进出口增速最高，达到了64.7%，高出同期全省总体外贸增速32.8个百分点，体现出陕西外贸发展内生动力的不断增强；海关特殊区域进出口快速增长，杨凌农业示范区、渭南、安康三地外贸增幅排名靠前，分别增长63.5%、39.7%和37.5%。

同时，为进一步落实全国口岸提效降费工作会议各项要求，优化陕西口岸营商环境、促进跨境贸易便利化，西安海关制定了《西安海关落实口岸提效降费工作方案》，提出了压缩整体通关时间、降低进出口环节合规成本、减少进出口环节审批、优化通关流程和作业方式、提升口岸管理信息化智能化水平等五方面16条工作举措。 

编辑： 韩睿

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

秋冬季节露脚踝危害多 医生：别为了风度失了温度

重阳前夕 金婚老人披婚纱重温喜庆

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

被逼生二胎、被逼结婚、被逼脱单，西安人，你还好吗？

全景

专题