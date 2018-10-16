2018前三季度陕西外贸进出口稳定增长 出口增速全国第二

西安海关举行2018年前三季度陕西省外贸进出口情况新闻发布会。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月16日），西安海关举行2018年前三季度陕西省外贸进出口情况新闻发布会。记者从会上了解到，前三季度，陕西省出口总值为1572亿元，增长34.9%，增速位列全国第二。

据悉，2018年前三季度，陕西省进出口总值2580.1亿元人民币，比去年同期（下同）增长31.9%。其中，出口1572亿元，增长34.9%；进口1008.1亿元，增长27.3%；同期贸易顺差563.9亿元。进出口、出口、进口增速分别列同期全国第4位、第2位和第6位。

据西安海关副关长龙承伟介绍，2018年前三季度，陕西省外贸中加工贸易进出口占比超6成，海关特殊监管区域物流货物进出口倍增。加工贸易进出口总值1612.2亿元，增长24.6%，占同期全省进出口总值的62.5%。海关特殊监管区域物流货物进出口282.7亿元，增长1.5倍。

其中，外资企业进出口占主导，民营企业进出口增速最高；外商投资企业进出口1754.5亿元，增长24.9%，占同期陕西省进出口总值的68%；民营企业进出口586.8亿元，增长64.7%，占22.7%；国有企业进出口238.6亿元，增长22.1%，占9.2%。

记者了解到，今年以来，陕西外贸进出口规模实现较快增长的同时，也出现了一些新变化和新亮点。

外贸龙头企业进出口大幅增长。前三季度，美光、三星（含海邦物流）两家外贸龙头企业进出口继续保持较高增长，进出口值分别为1031.2亿元和663.3亿元，分别增长30.9%和54.1%，两家企业合计占同期全省外贸总值的65.7%，是拉动陕西省进出口增长的主要因素；民营企业进出口表现活跃，全省外贸发展内生动力不断增强。各类型企业进出口均保持了良好的增长势头，其中民营企业进出口增速最高，达到了64.7%，高出同期全省总体外贸增速32.8个百分点，体现出陕西外贸发展内生动力的不断增强；海关特殊区域进出口快速增长，杨凌农业示范区、渭南、安康三地外贸增幅排名靠前，分别增长63.5%、39.7%和37.5%。

同时，为进一步落实全国口岸提效降费工作会议各项要求，优化陕西口岸营商环境、促进跨境贸易便利化，西安海关制定了《西安海关落实口岸提效降费工作方案》，提出了压缩整体通关时间、降低进出口环节合规成本、减少进出口环节审批、优化通关流程和作业方式、提升口岸管理信息化智能化水平等五方面16条工作举措。

编辑： 韩睿