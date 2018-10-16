陕西将举办改革开放40周年平安陕西法治陕西建设成就展

陕西省将举办改革开放40周年平安陕西法治陕西建设成就展。

西部网讯（记者 李媛）记者今天（10月16日）从陕西省高级人民法院举行的新闻发布会上获悉，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示改革开放40年来我省政法战线的历史进程、重大成就和典型经验，我省将在西安曲江国际会展中心B1馆举办“改革开放40周年平安陕西法治陕西建设成就展”，时间为10月18日至22日。

今年时值改革开放40周年，举办此次展览主要是为充分展现全省政法干警的忠诚担当、为民情怀和昂扬向上的精神风貌，奋力谱写平安陕西、法治陕西建设新篇章，努力为我省追赶超越营造和谐稳定的社会环境和良好的舆论氛围。

记者了解到，成就展由省委政法委、省综治办主办，省级政法各部门、各市委政法委等协办。成就展以“忠诚、为民、平安、法治”为主题，内容分前言、主板块、结束语三个部分，其中主板块分为五大模块。

第一模块为机构历史沿革和大事记，详细介绍党委政法委（包括防范处理邪教办）、法院、检察院、公安、国家安全、司法行政、法学会、见义勇为协会、铁路护路联防办公室等机构历史沿革、职能变化和大事记；第二模块为装备展示，通过法院、检察院、公安、司法行政等部门着装演变、办公办案设施改善、装备提升等，全面展示执法司法文明进步；第三模块为成果展示，主要展现政法各条战线在服务大局、维护稳定、执法司法、司法改革、队伍建设等方面的突出成就；第四模块为智能化建设展示，主要展现新时代政法各项工作在互联网、大数据、物联网、人工智能等技术支持下，为民、便民、利民和预防打击各类违法犯罪方面的科技创新成果；第五模块是荣誉展示，设立光荣榜、见义勇为英模墙、英烈榜，展示改革开放40年来为平安陕西、法治陕西建设做出卓越贡献的先进集体和个人，特别是光荣牺牲的英烈先进事迹。

展览设计面积5000余平方米，用17万余字的文字、1500余张图片、100余件实物予以支撑，以视频、模型等形式加以辅助展示。通过一张张珍贵的历史图片，一组组客观详实的数据，一起起跌宕起伏的案件，一个个催人泪下的故事，一件件逢新感旧的实物、一台台智能可触的设备，让唤起大家对历史的记忆，直观感受到改革开放40年来全省政法系统击水弄潮、守正开新，推进平安陕西、法治陕西建设的重大成果。

编辑： 韩睿