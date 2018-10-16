标价与实价不符 西安华润万家超市被罚款300元

10月15日，16条网友留言有回复。

西部网讯 华润万家咸宁路店标价藏猫腻、龙帅俊颜馆诱导消费者办卡、西安燃料小区天然气迟迟不通气……10月15日，西安市物价局、西安市工商行政管理局、西安高新区党工委宣传部等14个相关党政部门回复了16条西部网网友留言。

华润万家咸宁路店标价藏猫腻

超市违反规定被罚300元

2018年9月14日，网友“匿名”反映称，华润万家西安咸宁路店啤酒标签价和付款时的价格不一样，啤酒标价是3.3元，最后付款价却是3.5元。我当时提醒收银员，为什么标价和付款价格不一样，可收银员根本就没理我。希望相关部门能够调查处理。

西安市物价局回复：新城区物价局检查人员检查时发现，超市所售卖的青岛9度听装每听3.5元，青岛9度冰爽啤酒每瓶3.3元，标价签由于超市内部管理不到位造成货签不对位。已责令超市加强巡查和管理，同时进行自查和整顿,做好明码标价，确实做到货签对位，一货一签。

由于西安华润万家超市咸宁路店的所售商品存在标价签货签不对位的行为违反了《关于商品和服务实行明码标价的规定》第九条的规定，根据《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第四款规定，给予西安华润万家超市咸宁路店罚款300元。

西安龙帅俊颜馆诱导消费者办卡

工商部门协调退款2400元

2018年10月8日，网友“阿涛”反映，我10月7日在西安市凤城五路龙帅俊颜馆明光路店进行理疗消费，接受了工作人员推荐的体验理疗项目。随后，他们店里的所谓养生顾问进来强行推销所谓的会员卡，我无奈充值了5000元，他们这里的理疗项目会员价几乎都是两三千以上的，感觉上当受骗！恳请相关部门依法查处。

西安市工商行政管理局回复：10月12日，工商经开分局安排辖区工商所监管干部对此事进行调查处理。经与网友“阿涛”及西安水明漾美容服务有限公司（即龙帅俊颜馆）负责人协调沟通后，双方已达成调解协议。

龙帅俊颜馆（明光店）于2018年11月4日前将2400元（办卡消费后余款）退还给消费者“阿涛”。消费者对工商部门协调处理结果表示满意。

西安燃料小区迟迟不通天然气

小区已正常通气

2018年9月14日，网友“月”反映称，我们是长安区郭杜十字西200米然料小区住户，天然气管道都检查了有半年了，一直不给通气，多处投诉无果。我们是老百姓，最基本的生活都没有保障，请问哪个部门能管一管呢？

西安高新区党工委宣传部回复：长安天然气公司今年对燃料小区住户天然气管道进行两次通气前的检查验收。7月2日检查验收时由于较多住户管道验收不合格，不符合通气条件，因此没有通气；检修后，9月28日再次检查验收合格后，燃料小区天然气已正常通气。

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10月15日有回复：镇安县政府办等答复16条留言

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编辑： 辛超