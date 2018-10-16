榆林庆祝改革开放40周年网络主题宣传活动正式启动

“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动采访团正式出发。
西部网榆林讯（记者 凌旎）今天（10月16日）上午，“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式在榆林举行。榆林市委宣传部常务副部长、市网信办主任康爱军，西部网副总编辑、陕西网络广播电视台副总监石克刚，榆林传媒中心副总编辑高鹏参加启动仪式。
据了解，“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动由榆林市委宣传部、市委网信办主办，榆林市互联网协会、西部网榆林频道、榆林传媒中心新媒体部承办。在接下来十多天的时间里，人民网、西部网、陕西传媒网、榆林日报新媒体中心等十多家网络媒体记者将走进榆林12县市区，寻找并报道改革开放40年来榆林的标志性事件和发展成果。
“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式现场。
启动仪式上，石克刚说：“本次榆林市委宣传部、市委网信办给我们提供了一次难得的采访机会。榆林是一座新闻富矿，在这个收获的季节，希望采访团在各区县挖出好的新闻来，把榆林的‘宝藏’用笔触、镜头告诉所有人。”
采访团成员、榆林日报社新媒体部记者张娟代表全团发言。她说：“我们将通过集中采访、蹲点采访、调研采访等多种形式，实地了解榆林的经济社会发展，刊发一批内容新颖、形式多样，接地气、带露珠、有温度的新闻稿件，向世人呈现一个蓬勃发展的活力榆林，富有诗情画意的魅力榆林，让人们了解榆林、走进榆林、爱上榆林。”
随后，康爱军为采访团授旗，标志着此次活动正式开始。启动仪式结束后，采访团赶赴吴堡县开启第一站采访。
“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式现场。
据悉，本次活动将充分利用短视频、直播、无人机航拍、延时摄影、全景VR、H5多种新媒体形式，并邀请网红主播和网络达人全程参与，充分利用“网言网语”，全景式展现榆林市改革开放40年来在文化、旅游、教育、能源、生态、城市面貌、农林等领域取得的发展成就，书写榆林的辉煌历程和伟大足迹。
为了营造良好舆论氛围，西部网榆林频道、榆林新闻网、榆林网等新闻客户端还将统一开设“见证•变迁——聚焦榆林改革开放40周年”专题，设置改革人物故事、榆林巨变等栏目；“我为榆林巨变点赞”话题也同步展开讨论，采访团各网站官方微博和网络大V将利用网络阵地，讲好“榆林故事”。
编辑： 呼乐乐
娱乐如摄影系的张艺谋、侯咏、顾长卫、吕乐，导演系的陈凯歌、李少红、夏钢、田壮壮、胡玫，美术系的霍建起、冯小宁、尹力……10-16
娱乐两人多次被网友偶遇拍到同框，却始终未承认过恋情，如今直接公布婚讯。10-16
娱乐在节目现场，胡玫导演亮相《我就是演员》担任飞行导演，仅一段其过往作品的简单介绍，就让现场的年轻观众集体发出赞叹声。10-15
娱乐湖南省长沙市，历届金鹰电视艺术节开幕晚会。10-15
娱乐近日，在腾讯影业的发布会上，琼瑶宣布将与腾讯影业达成合作，共同开发《还珠格格》这个大IP。10-15
娱乐中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会12日在京闭幕，大会选举冯巩为中国文艺志愿者协会第二届主席。10-15
娱乐开幕式上，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。10-12
娱乐10月19日，周迅也将与主唱嘉宾蔡依林、吴青峰、窦靖童、白举纲、马伯骞，主持人阿雅、杜海涛一起，在公益演唱会上为爱发声。10-12
娱乐中国有源远流长的“以歌舞演故事”的历史，它是音乐剧创作不容忽视的丰富资源。10-12
娱乐电影里的主角，除了敢爱敢恨的小丫头长公主，每个人都在逼仄的欲望和算计中，找到一条曲折的出路，抑或不甘心的死路。10-11
娱乐随着夏天的远去，2018年第三季度也已收尾，值得欣喜的是电视剧市场终于打破沉寂迎来突破，形成一波收视热潮。10-11
娱乐在“西影60周年”纪念大会上，姬他还为大家带来了诗朗诵《写给电影人的情书》，磁性声线娓娓道来电影人的骄傲。10-11