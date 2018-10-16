榆林庆祝改革开放40周年网络主题宣传活动正式启动

“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动采访团正式出发。

西部网榆林讯（记者 凌旎）今天（10月16日）上午，“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式在榆林举行。榆林市委宣传部常务副部长、市网信办主任康爱军，西部网副总编辑、陕西网络广播电视台副总监石克刚，榆林传媒中心副总编辑高鹏参加启动仪式。

据了解，“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动由榆林市委宣传部、市委网信办主办，榆林市互联网协会、西部网榆林频道、榆林传媒中心新媒体部承办。在接下来十多天的时间里，人民网、西部网、陕西传媒网、榆林日报新媒体中心等十多家网络媒体记者将走进榆林12县市区，寻找并报道改革开放40年来榆林的标志性事件和发展成果。

“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式现场。

启动仪式上，石克刚说：“本次榆林市委宣传部、市委网信办给我们提供了一次难得的采访机会。榆林是一座新闻富矿，在这个收获的季节，希望采访团在各区县挖出好的新闻来，把榆林的‘宝藏’用笔触、镜头告诉所有人。”

采访团成员、榆林日报社新媒体部记者张娟代表全团发言。她说：“我们将通过集中采访、蹲点采访、调研采访等多种形式，实地了解榆林的经济社会发展，刊发一批内容新颖、形式多样，接地气、带露珠、有温度的新闻稿件，向世人呈现一个蓬勃发展的活力榆林，富有诗情画意的魅力榆林，让人们了解榆林、走进榆林、爱上榆林。”

随后，康爱军为采访团授旗，标志着此次活动正式开始。启动仪式结束后，采访团赶赴吴堡县开启第一站采访。

“见证·变迁——聚焦榆林改革开放40周年”网络主题宣传活动启动仪式现场。

据悉，本次活动将充分利用短视频、直播、无人机航拍、延时摄影、全景VR、H5多种新媒体形式，并邀请网红主播和网络达人全程参与，充分利用“网言网语”，全景式展现榆林市改革开放40年来在文化、旅游、教育、能源、生态、城市面貌、农林等领域取得的发展成就，书写榆林的辉煌历程和伟大足迹。

为了营造良好舆论氛围，西部网榆林频道、榆林新闻网、榆林网等新闻客户端还将统一开设“见证•变迁——聚焦榆林改革开放40周年”专题，设置改革人物故事、榆林巨变等栏目；“我为榆林巨变点赞”话题也同步展开讨论，采访团各网站官方微博和网络大V将利用网络阵地，讲好“榆林故事”。

编辑： 呼乐乐