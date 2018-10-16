对话丨韩洪峰: 神木将建中关村西北创业中心和西北创投中心

西部网讯（记者 李媛）9月28日上午，神木金控集团副总经理韩洪峰做客西部网与神木新闻网联合举办的“40年40城40人”融媒体专访。韩洪峰在接受记者采访时透露，神木金控集团目前已完成股权投资12.6亿元，融资租赁500万元，完成基金投资6000元。“我们正在建设基金大厦，市政府也配套出台了促进基金发展的激励政策，吸引国内的基金来神木投资。”

神木设立全省市县首家金融资本运作平台

2015年12月，陕西省政府印发了《关于进一步改进财政支持产业发展方式的意见》，要求陕西省市县三级政府全面启动财政支持产业发展方式改革，利用市场化手段，发挥财政撬动和杠杆功能，吸引金融机构和社会资本投入产业发展和基础设施建设，促进经济转型升级。

在此基础上，神木市委、市政府提出大胆创新，率先启动财政金融改革，设立了神木金控集团，这也是我省市县首家金融资本运作平台。

韩洪峰介绍，神木金控集团于2016年6月由市财政全额出资18亿元注册成立。与此同时，市财政还设立10亿元政府投资引导基金。目前，公司已完成股权投资12.6亿元，融资租赁500万元，发起设立基金10支，总规模125亿元，完成基金投资6000万元。公司正在建设基金大厦，市政府也配套出台了促进基金发展的激励政策，吸引国内的基金到神木投资。

据了解，神木金控集团正在建设科技孵化器也将成为当地重要的双创平台，建成后，将成为神木大众创业、万众创新的重要平台。

将共建中关村西北创业中心和西北创投中心

“我们公司把产业投资、特色金融和基金管理作为主业。通过股权投资、基金投资和特色金融的手段支持地方经济发展。”韩洪峰介绍，目前，金控集团在对重大产业和工业园区环保建设、新兴产业发展、城市基础设施和民生工程建设、新型金融手段支持中小企业、高新技术企业方面都做了有益尝试。

在与榆林能源集团、恒园集团的合作中，以资本金出资3亿元建设总投资46亿元的煤焦油深加工多联产综合利用项目，目前已完成固定资产投资约14亿元，预计于明年建设投产。

同时，还与江苏盐城海瀛集团合作，以新兴产业基金出资8000万元，利用南京大学工艺技术，建设工业园区工业废水集中处理、电厂脱硫、脱硝、固废处理和资源化利用等环保工程。

“我们与中关村创业园和中国创投委合作，共同建设和运营科技孵化器，共建‘中关村西北创业中心’和‘西北创投中心’。”韩洪峰说，孵化器总面积达到3.4万平方米，以建成国家级孵化器为目标，吸引和培育高新技术企业入驻，目前已经有25户创投企业入驻。

编辑： 李媛