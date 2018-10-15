21名农民工领到百万执行款 点赞汉滨法院帮忙“讨工资”

汉滨法院为21名申请人发放110多万元执行款。

西部网安康讯 （记者 毛明博） “拖欠几年的工资，终于执行下来了。感谢法官不远千里，帮农民工讨回被拖欠的工资。”10月12日，当申请人王某从汉滨区法院接到执行款时，拉住法官的手久久不愿松开，激动之情溢于言表。

10月12日，汉滨区法院举行执行案件款发放仪式，为王某、陈某等21名申请执行人发放执行款现金和支票。当天，这些申请人累计领到110余万元执行案件款。

汉滨法院为21名申请人发放110多万元执行款。

相关统计显示，今年1至9月，汉滨区法院共冻结存款1200余起、查封财产320余起、依法拍卖30件次，强制腾退20余件，纳入失信被执行人名单980余人，曝光失信被执行人6期180余人，发出限制消费令1800余人次，拘留被执行人106人。重拳打击了被执行人，有力地维护了胜诉当事人的合法权益。

汉滨区法院执行局副局长汪程介绍，今后，汉滨区法院将加大执行力度，对失信被执行人采取曝光、罚款、拘留、限制消费等措施，挤压规避执行的空间。

编辑： 王瑜