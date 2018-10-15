安康11月将举办半程马拉松赛 "体育＋旅游"做亮城市品牌

西部网安康讯(记者 毛明博) 10月15日，记者从安康市体育局了解到，备受关注的“丝路之源·幸福安康”2018半程马拉松赛将于11月11日在安康高新区举行。
这次安康半程马拉松赛由陕西省体育局和安康市政府主办，陕西省田径协会、安康市体育局、汉滨区人民政府、安康高新区管委会承办。今年起，这项赛事通过了陕西省田径协会认证，是一项立足陕西，面向全国的省级群众体育赛事。
据了解，2018安康半程马拉松赛设置男女半程马拉松、男女10公里跑、中老年5公里健步行3个项目。预计整个比赛计划参赛总人数10000人。其中半程马拉松控制在2000人，10公里项目4000人，5公里健步行4000人。报名工作自今年9月30日启动，参赛人员除通过官方网站与微信公众号同期开启报名外，还可通过9处官方授权指定地点报名。
安康市政府外宣办相关负责人介绍，借助“体育+旅游”打造精品赛事，安康城市知名度不断提升。目前，安康马拉松赛已成为安康市的靓丽名片之一。
记者从安康市旅发委了解到，选手在完赛后至11月30日期间，可凭参赛证件免费畅游双龙景区、中坝峡谷、南宫山景区等10余处景区。
编辑： 王瑜
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