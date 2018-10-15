拒不支付工资被曝光 安康公布重大劳动保障违法案件

西部网安康讯（记者 毛明博） 因拒不支付工人工资且不执行相关法律文书，今年9月底，安康市劳动保障监察支队监察科根据相关法律，通过安康市人社局官方网站，曝光多个拖欠工人工资且拒不支付的重大劳动保障违法行为，以引起各界关注。

企业名称：陕西安康今东物流有限公司

法定代表人：吴永东，企业地址：安康市高新技术产业开发区创新路1号，统一社会信用代码：91610991305629774L。企业登记机关：安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局。

2017年8月31日，该公司员工杨佳莉向安康高新区劳动保障监察大队投诉，安康今东物流有限公司拖欠其工资人民币25131元。

经调查，该公司存在欠薪事实，高新区监察大队依法向该公司下达法律文书，要求该公司限期内支付工资，但该公司法定代表人以公司没钱为由推脱，仅向杨佳莉支付了1万元，剩余工资拒不支付。在多次联系无果的情况下，高新区监察大队依法向该公司下达了《行政处理决定》，并将案件以涉嫌拒不支付劳动报酬罪的名义移交安康市公安局高新分局。

该案移交后，高新区监察大队又接到该公司员工郑鑫、常满红等9人投诉该公司拖欠工资，涉及金额296282元，高新区监察大队依法向该公司下达相关法律文书，但该公司法定代表人吴永东未执行。

企业名称：汉中市勇盛劳务有限公司

法定代表人：郗真勇 ；统一社会信用代码：91610700MA6YN6ED6Y；汉中市汉台区建国村六组。

该公司从2017年2月至2018年2月在承建石泉县东延公租房2#楼、石泉县长安坝移民安置小区5#、8#楼工程先后拖欠16名工人工资合计475221元。

石泉县劳动保障监察大队立案查处于2018年5月18日向该公司送达责令改正决定书，要求其限期支付所拖欠工资，2018年6月26日向该公司送达行政处理决定书，要求该公司限期支付所拖欠的工人工资；截止目前，该公司未提起行政复议和行政诉讼，也未履行工资支付义务。

企业名称：陕西巨隆置业（集团）有限公司旬阳分公司

负责人吴世友，统一社会信用代码916109286879984276，公司地址:旬阳县上渡口。

2017年6月13日，曾浩等25名员工向旬阳县劳动保障监察大队投诉陕西巨隆置业（集团）有限公司旬阳分公司拖欠工资一案。

旬阳县监察大队立案调查，该分公司自2015年7月至2016年12月未向员工发放工资，其公司共拖欠曾浩等25名员工工资1439758元。经依法处理后，该公司拒不履行行政处理决定，现已向人民法院申请强制执行。

包工头拖欠工程款

关小年,男，1967年11月11日出生，居民身份证号码******************，汉族，户籍所在地渭南市潼关县。

关小年于2011年10月承包宁陕县潼鑫矿业有限公司部分工程，2013年1月宁陕县潼鑫矿业有限公司给关小年结算了2012年工程款，关小年在没有支付15名工人工资的情况下逃走。

2013年7月宁陕县监察大队通过立案调查后，依法向关小年下达了责令改正决定书，责令限期支付拖欠的15名工人工资共计174930元，关小年未能兑付工人工资。2013年8月宁陕县监察大队将该案移送宁陕县公安局立案侦查，宁陕县公安局经过侦察，将该案件报宁陕县检察院提起公诉。后经宁陕县人民法院判决：关小年犯拒不支付劳动报酬罪成立，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

编辑： 王瑜