西安创业服务不断完善 多位创业大咖助力西安创业者

现场颁发导师聘书环节。

干脆互动CEO王大泽。

西部网讯（记者 朱童戈） 今天（10月15日）下午，由西安高新技术产业开发区管理委员会主办，西安高新技术产业开发区创业园发展中心等联合承办的“中国创业服务高峰论坛”在西安召开。四位来自一线的行业大咖分别从营销等维度为在场的创业者带来了精彩的干货分享，吸引了在场创业者的眼球。

“西安市委市政府将会大力促进双创事业的发展以及西安双创环境的改善，希望与各位创业小伙伴一起进一步提高双创质量。”西安市发展和改革委员会副主任施萍在此次论坛上肯定了西安对双创事业发展的重视。

干脆互动CEO王大泽告诉记者，现如今品牌打造的年轻化趋势势不可挡，因此各企业不要抵抗任何一种媒介，在这个“流量为王的时代，”要借助多渠道的营销平台营销自己的产品。“我们在现在这个时代应该不断培养自己的‘网感’，打造出敢对结果负责的营销产品。”

现场的一位创业者告诉记者，西安现在的创业环境越来越好，政府和一些好的项目也给了初期创业者们很多好的机会。“听完今天的论坛我觉得受益匪浅，几年前西安的创业环境并没有如今这么宽松和开放，现在既有政府政策的扶持又有很多创业大咖给予我们一些帮助，我们现在要做的就是把我们的项目尽快落地。”

在活动现场，3W集团副总裁谢静及3W COFFICE·西安高新创路空间总经理翟蕊女士为授课的4位分享嘉宾及投资行业、文创行业、信贷行业、金融行业领域的4位行业大咖颁发了3W全国导师聘书。将优秀的导师资源落地西安，为当地创业者提供更高质量的创业服务。

记者了解到，本次峰会以“西引力，新趋势”为主题，立足”中小型“企业发展过程中遇到的实际问题，旨在能够为创业者带来可指导实际发展的干货内容。

编辑： 高政超