宝鸡蟠龙大道发生一起交通事故 致2人死亡1人受伤

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 记者今天（10月15日）从宝鸡市金台交警大队了解到，10月14日，宝鸡市蟠龙大道发生一起交通事故，一辆小轿车与一辆摩托车发生碰撞，事故造成2人当场死亡，另一名小女孩受伤正在医院接受治疗。
新闻回顾：宝鸡发生一起交通事故致2人死亡 其中包括一名5岁男童
宝鸡市金台交警大队交管科民警告诉记者，事故发生在10月14日早上7时50分许，当事人肖某驾驶一辆陕A牌照的小轿车沿蟠龙大道由东向西行驶，在行驶至金台区蟠龙镇南社村村口时，与一辆由南向北行驶的摩托车发生碰撞，事发时摩托车上坐着3人，两位老人带着一名4岁的小女孩，不幸发生意外。
事故造成摩托车上的王某（男 62岁），李某（女60岁）当场死亡，小女孩受伤被送往医院救治。目前，事故原因正在调查中。
编辑： 王瑜
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