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酒后任性开车或事故或逃逸 宝鸡这17人被终生禁驾

时间：2018-10-15 19:14:10  来源：西部网-陕西新闻网  

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酒后任性开车或事故或逃逸 宝鸡这17人被终生禁驾

10月15日，宝鸡市交警支队公布宝鸡市今年1月至9月被终生禁驾人员名单，17人被终生禁驾。据悉，这17人都是因事故逃逸、酒后事故、醉酒事故等原因，被终生禁驾。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 10月15日，宝鸡市交警支队公布宝鸡市今年1月至9月被终生禁驾人员名单，17人被终生禁驾。据悉，这17人都是因事故逃逸、酒后事故、醉酒事故等原因，被终生禁驾。

 除此之外，宝鸡市交警支队还对外公布了宝鸡全市非现场违法未处理记录超50条机动车辆，共涉及90辆机动车。其中，陕CHB886车辆违法数量233条，陕CP9495车辆违法数量224条。

编辑： 王瑜

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